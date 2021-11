Krenule probe mjuzikla , , Neki to vole vruće“ u NP Niš

BEOGRAD – Prva proba za čuveni mjuzikl ,,Neki to vole vruće“ prema isotimenom filmskom klasiku, u režiji prvaka drame Narodnog pozorišta Niš – Aleksandra Marinkovića, danas je održana u prostorijama ovog teatra.

Premijera spektakl predstave je zakazana za 28. decembar, a glavnu žensku ulogu Puslice dobila je Dragana Mićalović, koja je u sezoni 2020/2021. u NP Niš igrala Anu Karenjinu u istoimenoj predstavi, u režiji glumca Irfana Mensura.

Ostalu glumačku ekipu ansambla u Nišu čine – Jasminka Hodžić, reditelj Aleksandar Marinković, Uroš Milojević, Danilo Petrović, Jovan Krstić, Stefan Mladenović, Bratislava Milić i Maja Dejanović.

Dramaturg na predstavi je Branislav Nedić, inače upravnik Kruševačkog pozorišta, asistent reditelja i autor video radova je Stefan Krasić, a u ekipi autora su još kostimograf i scenograf Katarina Pavlović, koreograf Nebojša Gromilić, dok izbor muzike i aranžmane potpisuje Irena Popović Dragović.

Hor čine – Sara Ristić, Stanislava Petrović, Mila Puzić i Natalija Stamenković, a Orkestar – Aleksandar Stevanović – klavijature, Predrag Ranković- bas, Goran Savić – džez gitara, Nenad Tančić – bubanj, Filip Stipsić – saksofon, Marjan Cvetanović – truba i Nikola Stanojević – trombon.

Film “Neki to vole vruće” (Some Like It Hot) je muzička komedija Bilija Vajldera iz 1959. godine u kome su glavne uloge ostvarili – Merilin Monro, Džek Lemon i Toni Kertis.

Američki filmski institut je ovaj film proglasio za najbolju komediju svih vremena.

Ovo je jedini film za koji je Merilin Monro dobila neku veliku filmsku nagradu – Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu.

Pored toga, film je osvojio Oskar za najbolji kostim, a imao je još pet nominacija, kao za najboljeg glavnog glumca – Džek Lemon.

Mjuzikl je takođe imao neverovatnu zaradu na bioskopskim blagajnama, jer je budžet bio manji od tri miliona, a inkasirao je 25 miliona dolara.

Kao mjuzikl u Beogradu, premijerno je izveden u Pozorištu na Terazijama 27. decembra 1990., a obnovljen 9. februara 2007. godine po originalnoj režiji Soje Jovanović.

Igra se i dan danas, uz pauze u nekim periodima, sa različitim glumačkim postavama, osim u glavnim muškim ulogama, gde tri decenije uvek igraju Svetislav Bule Goncić i Rade Marjanović.

(Tanjug)

