Kusturica razgovarao sa Benom Zejtlinom o njegovoj „Vendi“

MEĆAVNIK – U takmičarskom programu trećeg festivalskog dana Kustendorfa prikazani su filmovi „Pesak“, koji su režirali Baroš Trizna i Moniča Stpičinjska iz Poljske, „Pravo po rođenju“ Inbara Horeša iz Izraela, „Povratak“ Rustama Kalikova iz Uzbekistana, „Mesoljub“ Farida Hadžija iz Irana, „Plava grobnica“ Ivana Milosavljevića iz Srbije i „Do večeri“ Tejmura Hadžijeva iz Azerbejdžana, saopštili su organizatori.

Posle svakog filma, prikazan je razgovor Emira Kusturice sa mladim autorima.

U okviru programa „Savremene tendencije“ prikazan je film „Vendi“ (Wendy) Bena Zejtlina, nakon čega je usledio razgovor Kusturice sa američkim rediteljem.

Rekavši da je gledanje filma bilo neverovatno putovanje, Kusturica je poručio Zejtlinu da će to ostvarenje ostati jako dugo, ne samo u sećanju već i u istoriji, i zanimalo ga je šta je bio glavni izvor inspiracije za film.

„Sve je poteklo od mene i moje sestre, sa kojom sam uradio ovaj film. Mi smo celog života čekali Petra Pana, mislili smo da će se jednog dana pojaviti i odvesti nas, ali nikada nije došao, tako da je to bio naš način da odemo i pronađemo ga. I da pokušamo da proživimo ovu priču najbliže što možemo onome o čemu smo čitavog detinjstva zajedno maštali“, rekao je Zejtlin.

Komentarušići rad sa mladima iz filma kao veoma uspešan, Kusturica je rekao da je svestan da je dopreti do tog uzrasta izuzetno teško, na šta je Zejtlin odgovorio „da mu je bila noćna mora raditi sa njima“.

„To su sve deca koju uopšte nije zanimalo da glume u filmu. Odabrali smo ih zato što su to bila deca za koju smo znali da bi pobegla sa Petrom. Znate, kažeš im da urade to i to, a oni kažu: ne! Šta god da im kažeš da urade, oni neće, oni hoće da urade suprotno, tako da ono što smo hteli je bila ta divlja energija za koju smo osetili da se može videti u toj deci, da su to bila prava deca, da su bili opasni, da su bili spontani, ludi, i mi smo želeli taj osećaj realnosti koja su ta deca imala, ali kad je u pitanju to da ih nateramo da urade ono što smo mi želeli, svaki dan smo morali da smišljamo trikove, kao da smo morali da namestimo saobraćajnu nezgodu“, kazao je.

Međutim, i pored svih nepredvidivosti, rekao je da su mu ta deca omiljeni ljudi koje je upoznao u životu.

Kao režisera, Kusturicu je zanimalo i koliko različitih pozicija i lokacija je promenio u filmu.

„Sve deluje ujedinjeno na kraju. Ali mogao sam to da prepoznam, kao odlazak u zemlju čuda, ili u zemlju gde je izgled svetlosti, te životinjske majke, zaista neverovatan“, rekao je Kusturica.

Na kraju razgovora, Kusturica je poručio reditelju da je uveren da će njegov hrabri, avanturistički film biti pogledan mnogo puta u budućnosti.

„Vendi je jednostavno neverovatna. Nikad nisam video nikoga ispred kamere sa takvim licem koje je prestalo da bude lice deteta. Vremenom, postala je, ne znam, 150 godina starija, a onda i mlađa nego što je bila. Nemoguće je ne osvojiti najširu publiku na svetu i da je film bio samo o njoj“, rekao je Kusturica.

„Film je slobodni eksperiment, ali slobodni film pripada ovoj porodici slobodne kinematografije za koju moramo da se borimo“ rekao je Kustirica.

Ben Zejtlin je zahvalio Kusturici i rekao da su mu njegovi filmovi najveća inspiracija, kao i da mu je dolazak na Kustendorf jedno od omiljenih sećanja u životu i da će na jesen ponovo doći u Srbiju.

U okviru revijalnog programa, prikazana je treća epizoda serije „Bila jednom jedna zemlja“ Emira Kusturice.

Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf prikazuje se na veb adresi kustendorf.online do 25. januara 2021. godine.

Kustendorf se održava u organizaciji produkcijske kuće „Rasta internešnel“ i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Mećavnik grada.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.