Legendarni „The Cult“ nastupa 29. juna u Kragujevcu na Arsenal festu

BEOGRAD – Jedan od najvećih svetskih hard-rok bendova svih vremena, The Cult, dolazi na kragujevački Arsenal fest 2023 (28. jun – 1.jul), gde će svirati na Main Stageu druge festivalske večeri, 29. juna, saopštili su organizatori.

Slavni sastav, koji ove godine obeležava četiri decenije postojanja, nastupiće u srcu Šumadije u sklopu evropske turneje na kojoj promoviše 11. album „Under the Midnight Sun“, objavljen u oktobru prošle godine.

Uz numere sa novog izdanja, čuveni frontmen Ian Astbury, Billy Duffy, John Tempesta, Ćarlie Jones i Mike Mangan će ljubiteljima čvršćeg zvuka u prostoru Kneževog arsenala prezentovati niz vanvremenskih pesama koje se odavno smatraju rok klasicima: „Fire Woman“, „She Sells Sanctuary“, „Rain“, „Wild Flower“, „Lil Devil“, „Eđie (Ciao Baby), „Sweet Soul Sister“…

Grupa je svoju sviračku potentnost i u zrelim godinama potvrđivala na beogradskim koncertima (Tašsmajdan, Štark arena), kao i na festivalskim nastupima u Srbiji, pa nema sumnje da njihovi obožavaoci nestrpljivo iščekuju novi susret uživo sa bendom koji je odavno upisan u istoriju rok muzike.

Ian Astbury, pričajući o aktuelnom izdanju benda, bez lažne skromnosti kaže:

„Ako ste ljubitelj rok muzike, naš novi album je od suštinskog značaja. Mislim da nijedno od novijih rokenrol izdanja ne zvuči kao ‘Under the Midnight Sun’. A publika koja dolazi na koncerte – njih ne treba zvati fanovima. Oni su naši dobročinitelji“.

U četvrtak, 29. juna, Main Stage će prštati od žestokog rokenrola, jer iste večeri, podsetimo, nastupaju legende gruv-roka, američki Cluć.

Da će ovogodišnji Arsenal fest biti najjači do sada, potvrđujuju i imena do sada objavljenih izvođača: The 1975, Gibonni, Parov Stelar, Nemanja Radulović & Double Sense, Nikola Vranjković, Dubioza Kolektiv, Artan Lili…

(Tanjug)

