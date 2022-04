„Let. . . “ ponovo 4. aprila na sceni BDP

BEOGRAD – Predstava „Let iznad kukavičjeg gnezda“ biće odigrana 4. aprila 210. put na rođendan nedavno preminulog glumca Marka Živića (1972-2021) u Beogradskom dramskom pozorištu, najavljeno je danas u susretu sa medijima u tom teatru.

Nakon iznenadne smrti popularnog i omiljenog glumca, predstava će na taj svečani datum biti prvi put odigrana bez njega, koji je briljirao u ulozi Martinija u duševnoj bolnici gde se odvija radnja drame.

Mladi glumac Mladen Sovilj, veoma tražen u pozorištu, TV serijama i filmovima, preuzeće ulogu koju je tako savršeno dočarao Marko Živić.

Komad je rađen prema istoimenom romanu Kena Kezija, i čuvenom filmu (1975) Miloša Formana koji je proslavio Džeka Nikolsona, a u pozorišnoj verziji glavnu ulogu tumači Dragan Bjelogrlić.

Na repertoaru BDP-a „Let“ se igra već 17 godina, u režiji Žanka Tomića, i 4. aprila Marko Živić bi napunio 50 godina.

Upravnik pozorišta Jug Radivojević je veoma emotivnim rečima opisao raspoloženje i stanje u BDP-u, kako nema dana da se ne sete Marka Živića, da ga ne spomenu ili ne prepričavaju neke anegdote iz druženja sa njim.

„Doneli smo svi zajedničku odluku da ipak i posle Marka nastavimo da igramo predstavu. Dragan Bjelogrlić i ja smo razgovarali, kao i ostatak ansambla, i rešili smo da idemo dalje, iako znamo da će biti teško bez njega. Naš kolega Mladen Sovilj je dobio taj veliki zadatak, ali i veliki teret da igra tu ulogu”, rekao je reditelj Radivojević, upravnik BDP-a.

„Strašno nam nedostaje Marko. I posle šest meseci od njegovog odlaska nije nam lakše”, sa knedlom u grlu je govorio upravnik i podsetio da je Marko igrao u predstavi od samog početka, kada je bila premijera 2005. godine i svih 17 sezona uvek je sala prepuna, karte unapred rasprodate.

On je napomenuo da im je cilj da ostvare barem jubilej od 250 izvođenja, što će postići taman da zaokruže 20 godina igranja na sceni.

Dragan Bjelogrlić je sa vidnim bolom u duši govorio o svom preminulom prijatelju i kolegi Živiću, ali i drugih dramskih umetnika koji su nas napustili, a bili su deo ove predstave.

„Uvek sam verovao da je umetnost više od života, kao film, a posebno pozorište. Ova naša predstava i sve što se događa sa njom najbolje to potvrđuje. Pozorište jeste više od života. Igrajući ovu predstavu 17 godina, ostali smo na žalost bez – Milorada Mandića Mande, nedavno Feđe Stojanovića, Borisa Komnenića, i na kraju, pre šest meseci, bez Marka Živića“, setno je govorio Bjelogrlić.

Glumac je napomenuo da su svaki put iz ekipe komada mislili da je to prirodan kraj predstave, kada je preminuo svaki od navedenih kolega, i da više nema nazad.

Ipak, kako kaže Bjelogrlić, nakon potražnje publike i njihovog unutrašnjeg osećaja, osetili su potrebu da tu predstavu igraju dalje, i posle svih njih.

„Znate, ne radi se ovde samo o kolegama, to su naši prijatelji. Sa nekim budete veći prijatelj, nekim manje, tako to bude u životu. Ja lično sam sa Mandom i Markom bio veliki prijatelj. Kada se to desilo, kad nas je Marko zauvek napustio, ja sam bio siguran da je to definitivan, prirodan kraj predstave. Ali, eto, kako je vreme prolazilo, viđali smo se mi – kolege, pričali smo sa ljudima koji vole našu predstavu. Tako je spontano krenulo da se govori da bi „Let“ trebalo da se vrati na scenu“, rekao je Bjelogrlić veoma tužnim tonom i naglasio da je “Let” imao jednu zanimljivu sudbinu.

Poznati glumac, reditelj i producent je istakao da se nikada nije desilo da predstava ne bude rasprodata za punih 17 godina koliko se nalazi na repertoaru BDP-a, ali da je poslednjih četiri ili pet godina ona postala „nešto više od predstave“.

On odaje priznanje kolegi Mladenu Sovilju što će se upustiti u tako zahtevan zadatak.

„Siguran sam da neće biti lako, ali isto tako verujem da će Mladen napraviti izvrsnu kreaciju. Imali smo još jedno uskakanje nedavno, kada je Mima Karadžić došao da zameni pokojnog Feđu Stojanovića. Igrali smo dva puta na Brionima prošlog leta i slobodno mogu reći da su možda ta dva gostovanja bila među pet najboljih izvođenja ove predstave u njenoj istoriji“ nadahnuto je Bjelogrlić približio svoj utisak o novoj zameni glumca.

Milutin Mima Karadžić je rekao da je predstavu „Let iznad kukavičjeg gnezda“ gledao samo jednom davno na premijeri 2005. godine.

Onda ga je pozvao upravnik BDP-a Jug Radivojević da zaigra u samom komadu nakon iznenadne smrti Feđe Stojanovića 2021. godine, i Karadžić je prihvatio angažman.

„Inače nikako ne volim uskakanja, to nikad nisam ni radio u karijeri, ipak je ta uloga pripadala nekom drugom. Ali, bilo mi je na kraju prijatno, lepo sam se osećao među kolegama. Gostovali smo na Brionima, i stvarno je bilo fenomenalno, divne reakcije publike, čitave ovacije u Hrvatskoj“, opisao je Karadžić atmosferu sa tog gostovanja, da bi nastavio turobnim, tužnim tonom.

„Onda se desilo to, sa Markom … Predstava kao da nije imala sreće. Otpratili smo naše kolege. Da ne mračim više, veliko zadovoljstvo mi je da igram, želim predstavi da ima i dalje dug život. Ona ostaje večna uprkos svim nesrećama”, zaključio je Milutin Mima Karadžić.

Mladi glumac Mladen Sovilj igraće rolu smušenog i dragog lika Martinija, u nizu tri izvođenja 4, 5. i 6. aprila na velikoj sceni „Olivera i Rade Marković“ u BDP-u.

Vidno potresen, Sovilj je govorio o motivu zašto nastavljaju da igraju ovu predstavu, o kojoj i sam smatra da će se bolje govoriti nakon ta tri nastupa, odnosno o rezultatima njegove glume.

„Želimo da probamo da ova predstava i dalje živi, naravno pre svega u Markovo ime, zato što je on jedan od retkih kolega koji je nas, mlađu generaciju umeo da uhvati pod ruku i da nam kaže „Hej, mačak, ono ti je bilo dobro na sceni“. Marko je držao neki živi duh ovog teatra, i inače na celoj glumačkoj sceni. Imao je otvorenu komunikaciju sa svima i neretko sa nama mlađima se družio, bio nam je veliki vetar u leđa“, sa snažnim emocijama je govorio Sovilj i tada mu se pogled susreo sa crtežom Marka Živića izloženom u holu teatra.

U pitanju je izložba crteža na kome su predstavljeni mnogi dramski umetnici savremenici i oni koji su nas večno napustili, među kojima je i portret Marka Živića sa njegovim prepoznatljivim osmehom.

„Dok razgovaramo, Markov lik nas posmatra sa crteža i na neki način nam pruža podršku. Moj zadatak, kao što su rekle kolege, neće biti nimalo lak, ali ne strahujem, jer je Marko kao čovek i glumac ovu ulogu u „Letu“ tako “razgazio” da se ona zasniva na njegovom dečjem bistrom oku i plemenitosti. Probaću samo da idem tim putem“, naglasio je Sovilj.

On se osvrnuo i na temu komada – sloboda, koje je po njemu „najvažnije, elementarno pitanje“ i da se time može baviti bilo koji segment naših života.

“Pogotovo slobodu može da obrađuje nešto veće od života, a to je, kako je Bjelogrlić rekao, upravo – pozorište. Šta nam onda preostaje ako izgubimo slobodu, zar ne?”, zaključio je Mladen Sovilj.

