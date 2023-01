„Maneskin“ objavila novi singl „Gošip“: Specijalni gost – Tom Morelo

NJUJORK – Italijanska rok grupa „Maneskin“ je objavila novi singl „Gošip“ sa specijalnim gostom Tomom Morelom iz antologijskog benda „Rage Against The Maćine“, u izdanju kuće „Sony Music Entertainment“ iz Njujorka.

Najnovija pesma će se naći na novom albumu „Rush!“ kontraverznog italijanskog sastava, koji će biti objavljen 20. januara (Sony), saopštila je domaća diskografska kuća „Menart“, zadužena za distribuciju po Srbiji i za čitav region.

Rok bend „Maneskin“ se proslavio u svetu pobedom na Evroviziji 2021. godine.

Na novom albumu oni će objaviti ukupno 17 pesama i to ovim redosledom: „Own My Mind“, „Gošip“, „Timezone“, „Bla Bla Bla“, „Baby Said“, „Gasoline“, „Feel“, „Don’t Wanna Sleep“, „Kool Kids“, „If Not For You“, „Read Your Diary“, „Mark Ćapman“, „La Fine“, „Il Dono Della Vita“, „Mammamia“, „Supermodel“, „The Loneliest“.

Singl „Gošip“ izašao je 13. januara, a članovi „Maneskina“ su povodom ove saradnje izjavili da im je neverovatno iskustvo koje ima Tom Morelo, omogućilo da bolje razumeju proces snimanja pesama.

„Ne možemo dovoljno da mu se zahvalimo što nam se pridružio u ovoj pesmi. Njegovo prisustvo je čast za čitav bend“, izjavio je Damiano, dok je Itan dodao da je Morelo doneo „Rage“ u „Maneskin“.

Podsetimo, muzičar Tom Morelo, osim benda „Rage Against the Maćine“, koji je najavio povratničku svetsku turneju, poznat je i kao član rok grupe „Audioslave“, gde je pevao i pokojni Kris Kornel, popularan i kao frontmen sastava „Sound Garden“.

„Tom je jedan od najvećih muzičara koje sam slušao i od kojih sam učio. Sviranje sa njim je ostvarenje sna. To je neverovatan poklon i meni najavažniji trenutak ove neverovatne godine“, izjavio je Tomas.

Članica benda „Maneskin“ Vik je rekla da je pesma „Gošip“ započela gitarskim rifom koga je Tomas napisao ranije i koga su čuvali dugo vremena čekajući pravi momenat.

„Muzička ikona Tom Morelo nam se pridružio i dodao nešto posebno klasičnoj ritmičnoj bezbrižnosti Maneskina“, izjavila je Vik.

Svoje viđenje ove saradnje preneo je i Tom Morelo.

„Kada sam čuo da postoji rokenrol bend koji rastura svetom, a poreklom je iz Italije, pomislio sam „Stvarno? Ma, hajde!“. Ali, kada sam ih video uživo, bio sam oduševljen”, prvi su utisci Morela i ocenio je da su “Maneskin“ bez pardona „glasni, seksi, rokaju i zaslužuju da budu nosioci novog rokenrol talasa za mlađe generacije“.

„Dobar su bend, svi odlično sviraju, pišu sjajne pesme, a uživo su fenomenalni! Puno liče na bendove ’90-tih. Siguran sam da ćemo još sarađivati zajedno u budućnosti“, izjavio je Tom Morelo.

Album „Rush!“ producirali su Fabricio Feraguco i Maks Martin, sniman je u Los Anđelesu, Italiji i Tokiju i na njemu su poznati navedeni singlovi – „Mammamia“, „Supermodel“, pop balada „The Loneliest“, „La Fine“.

Maneskin će nastaviti svoju rasprodatu turneju „Loud Kids Tour“ po Evropi, a prvi datum je 23. februar, kada će svirati u gradu Pesaru (Italija).

Sve do kraja maja 2023, bend je zaista rasprodao sve velike koncerte, negde su zakazali i po dva tri nastupa u istom gradu.

Tako će ih gledati publika u – rodnoj Italiji (Rim, Torino, Bolonja, Firenca, Napulj, Bari, Milano), Belgiji (Brisel), Nemačkoj (Berlin, Keln), Holandiji (Amsterdam), Francuskoj (Pariz), Austriji (Beč), Španiji (Barselona), Danskoj (Kopenhagen), Luksemburgu (Eš-Sir Alzet), Engleskoj (London), Poljskoj (Varšava), Češkoj republici (Prag), Mađarskoj (Budimpešta), Estoniji (Talin), Latviji (Riga).

(Tanjug)

