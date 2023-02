Marta Bogosavljević: U pozorištu je uspeh steći poverenje dece

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Marta Bogosavljević koja je govorila o svojoj ulozi u predstavi „Snežana i sedam patuljaka“ u pozorištu „Boško Buha“.

Bogosavljević je rekla da je uloga Snežane za nju bio veliki izazov jer se plašila kako će se izboriti sa toliko dece i sa njihovom pažnjom.

Glumica je primetila da u predstavi „imate patuljke, koji su prezanimljivi, Grdanu od koje zastaje dah, Ogledalo koje baca zrake i deca padaju trans“.

„Snežana je jedini realističan lik. I onda je bio veliki problem kad sam šest, sedam minuta sama na sceni, kako će deca to izdržati? Da li ću privući pažnju? Veliki za mene test i uspeh kad sam shvatila da imam njihovo poverenje, jer njih ne možete prevariti“, rekla je Bogosavljević.

Klinci su jako iskreni, neposredni, uzvikuju usred predstave: „Poljubi je, šta čekaš“, a Bogosavljević koja treba i da se pravi mrtva nekad je jako teško da bude ozbiljna.

„Prelepo je i odem sa radošću na predstavu. Čaroban je osećaj razmena sa decom, koja su iskrena prema tebi, nisu tu da se pretvaraju da će da udele savet, kompliment zato što je neko tako rekao. Ne, stvarno tako osećaju. Čisto je, nevino i prelepo“, istakla je Bogosavljević.

Prema njenim rečima, drugačije je igrati pred decom kad su u pratnji roditelja nego kad su sama i za glumce je uspeh kad uspeju da im održe pažnju, a „magično je zato što se svaki put rodi nešto novo“.

„U trenutku kad tražim ime za princa, tu je bujica imena i glasova, koja ih ponese i ne mogu da stanu. Više ne postoji scena i predstava, nego je njihov predlog najvažniji. I moram da ispoštujem. Ponekad uzme mnogo vremena. Tu ne pomaže ni glasnost, ni da se ućutiš. Digla sam dva prsta i svi su se umirili. To mi je bilo tako slatko“, priznala je glumica.

Bogosavljević je rekla za sve što je do sada snimala ili igrala u predstavi, uvek verovala da je spremna za to čak, iako nekad nije mislila da joj to sleduje ili da može da to igra.

„Uloge nas pronađu, i to je stvarno tačno. U to sam počela da verujem skoro kad sam na ličnom primeru shvatila šta to zapravo znači. Kao plod zrele kruške ti padne u krilo. Nekad ne znaš šta zračiš, privučeš neke stvari, desi se da u procesu otkriješ sebe“, navela je glumica.

Bogosavljević je ocenila da će joj neke stvari doći same kada bude bila zrela, jer smatra da će „što je svakom suđeno biti njegovo“.

„Kako budem rasla i razvijala se, kako budem sazrevala tako ću dobijati teže zadatke“, navela je glumica.

Kolega sa studija glumac Nikola Bundalo zvao ju je za svoj prvi profesionalni projekat i Bogosavljević se nada divnoj saradnji.

„Nisam ni verovala da bi me neko video kroz prizmu ili dodelio ulogu da me nije gledao u nečem sličnom, ali mi je pružio poverenje i pozvao. Mogu da budem samo zahvalna zbog te prilike“, navela je glumica.

Prema njenim rečima, najvažnije je da postoji simbioza i poverenje u poslu sa rediteljima i kolegama, i da se tako mogu stvarati „magiju i nešto što je istinito“.

(Tanjug)

