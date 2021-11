Medunjanin: Sve ovisi o raspoloženju ljudi na koncertima

BEOGRAD – Pevačica Amira Medunjanin vraća se koncertima 12, 13. i 15. novembra u beogradsku Kombank dvoranu, gde će sa novim pratećim muzičarima predstaviti aktuelni album „For Him And Her“ sa pesmama Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić.

„Nismo nikada zajedno nastupali u Beogradu i nadam se da će se publici dopasti. A imamo puno toga u programu. Ne znam da li ćemo baš sve izvesti što smo namaštali, ali videćemo. Sve ovisi o raspoloženju ljudi koji će doći na koncerte. A opet, ne bi me iznenadilo da odemo u nekom drugom smeru“, rekla je Medunjanin agenciji Tanjug.

Pevačica sevdalinki i tradicionala objavila je prošle pandemijske jeseni album „For Him And Her“ (2020), na kome je snimila pesme koje su izvodili čuveni pevači narodne muzike Zdravković (1938-1991) i Armenulić (1939-1976), kada je održala tri koncerta u Kombank dvorani, samo u pratnji harmonikaša Mustafe Šantića.

Bosanskohercegovačka pevačica se godinu dana kasnije vraća u Kombank dvoranu gde će je pratiti sa harmonikom Antonio Vrbički, gitarom i sazom Atila Aksoj, gitarom i udom Zoran Majstorović i „fretles“ basom Riad Guzin.

„Ne volim da se ponavljam. Ne bih želela da ljudima bude dosadno. Tako da ćemo ovog puta doći u drugačijem sastavu u odnosu na prethodnu godinu“, naglasila je Medunjanin.

Pevačica dolazi u Beograd nekoliko dana posle turneje po holandskim gradovima Amsterdamu, Hagu i drugima, gde su i dalje na snazi određene pandemijske mere, ali ističe da je imala „veliku posećenost na svim koncertima“ i da joj je bilo drago videti „da se sve polako vraća na svoje mesto“. Medunjanin očekuje 18. decembra koncert u Briselu sa katalonskim muzičarem Jordi Savalom i njegovim sastavom Hesperion XXI.

„Nekako smo svi navikli da ovisimo od mera koje su osnova za održavanje koncerata. Tako je praktički od momenta kada su mere popustile. Ali, još uvijek nemamo potpunu slobodu. A mislim da će nam trebati još vremena da se sve normalizuje. Međutim, najvažnije je zdravlje. To je prioritet, a za sve ostalo ima vremena“, primećuje muzičarka.

U poslednjih desetak godina Medunjanin je u više navrata punila beogradski Sava centar, koji je sada zatvoren zbog renoviranja, što je uslovilo da od jesenas pređe sa održavanjem koncerata u manju Kombank dvoranu, nekadašnji Dom sindikata.

„Moram reći da mi je čast nastupati u Domu sindikata. Zaista je prelep prostor. Ima dušu. A mislim, koliko je samo vrhunskih umetnika sa svih strana sveta nastupalo. Zaista kultno mesto“, ocenila je Medunjanin.

Upitana da li je pogledala film „Toma“ reditelja Dragana Bjelogrlića u kome su Aco Pejović i Suzana Branković „pozajmili“ glasove Zdravkoviću i Armenulić, Medunjanin je rekla: „Nisam, nažalost. Kada je bila premijera, imala sam nastup. Tako da nisam mogla doći. A onda sam otišla na turneju po Holandiji i evo sada imam nameru da ga pogledam u kinu“.

(Tanjug)

