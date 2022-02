Milena Radulović za Tanjug: Od Aleksića nisam očekivala priznanje i pokajanje

Gostujući u studiju Tanjug televizije, glumica je napomenula da je na dan ročišta imala predpremijeru predstave „Alisa u zemlji strahova“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

„Igram glavnu ulogu u toj predstavi i koncentrisala sam se na taj važan momenat u mom životu. Da nije bilo tako verovatno bih mislila ceo o tome šta se dešava u sudu. Mediji su detaljno preneli šta je Aleksić govorio i to je dobro za ceo proces jer više neće biti interpretacijaod strane advokata. Kada mi, devojke dođemo na red da govorimo u i to će biti dostupno svima. Ako nekome do sada nije bilo jasno o čemu se radi, javnost suđenja će otkloniti sve dileme šta se zapravo dogodilo kod bilo koga“, rekla je Radulović.

(Tanjug)

