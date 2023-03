Miloš Đukelić predstavio program FEST PRO

BEOGRAD – Poseban program naziva “FEST Pro” – nova inicijativa Beogradskog međunarodnog filmskog festivala – FEST, počeo je danas i trajaće do 5. marta, a reditelj, producent i član Upravnog odbora FEST-a Miloš Đukelić istakao je za Tanjug da će u naredna četiri dana Beograd posetiti veoma značajna imena iz filmske i televizijske industrije.

Ovaj program je posebno osmišljen da podrži filmske profesionalce i stvori platformu za filmsku industriju koja će omogućiti umrežavanje, učenje i istraživanje novih mogućnosti, tako da je glavni cilj da Beograd postane centar filmske industrije i poželjna destinacija za filmsku produkciju.

“Program FEST PRO” nam je uspešno počeo, prvi panel je bio veoma posećen, a od zvučnijih imena, ono što bi publici bilo zanimljivo jeste dolazak glumaca i producenta iz popularne originalne TV serije “Fauda” na “Netfliksu”. To je mala ekskluziva za Fest. Takođe, dolazi nam i poznati scenarista Džejms V. Hart, autor scenarija za film “Drakula” Frensisa Forda Kopole.

Jedan od panela će biti posvećen popularnoj mini seriji “Damin gambit”, koju će Hart pokušati da scenaristički dekonstruiše. On će imati svoje radionice 3, 4. i 5. marta”, najavio je Đukelić.

Džejms V. Hart, potpisnik je i hit filmova “Kuka” (1991) Stivena Spilberga, avanture “Sahara” (2005), SF drame “Kontakt” (1997) Roberta Zemekisa, animiranog filma “Epic” (2013) i TV serije o gusarima “Crošbones” (2014) sa Džonom Malkovičem.

“Imamo bogat program, pun zanimljivih tema sa preko 100 gostiju. Na ovaj način će FEST i Srbija postati centar Evrope i sveta, jer će biti i bivši generalni direktor kuće “Studio Canale”. Dolaze nam svi direktori fondova iz regiona, kao što je Grčka. Oni će pričati o produkcijama, kako učestvovati – “pičovati” za razna sredstva, fondove”, kaže Đukelić, inače sin slavnog filmskog novinara, kritičara, selektora Festa – Nebojše Đukelića (1947-1996).

Miloš Đukelić je najavio i panel koji će se baviti filmskom kritikom, gde je ona danas kod nas i u Evropi.

“Mislim da je to fantastičan momenat da se okupe svi naši filmski novinari i kritičari, tako da bi to trebalo da bude i budućnost Festa, da imamo nagradu za najboljeg domaćeg kritičara, koga bi direkcija slala na neki od svetskih festivala. To bi bio najbolji filmski kritičar koji tokom Festa piše o filmovima na repertoaru, u selekciji, i ovo bi bila nagrada, za pisanje, a tako nešto bismo mogli da pokrenemo sledeće godine”, dodao je član Upravnog odbora Festa.

Na Panelu 2 – “Kako koristiti bioskop da učinimo svet boljim mestom“, moderator je danas bila Mara Gourd Mercado, a među domaćim učesnicima je bio Rajko Petrović, ispred festivala “Slobodna Zona“.

Takođe danas je u toku i program “Pravljenje dramske TV serije – New Gravitation“ gde je predstavjao Nebojša Taraba, producent i suvlasnik kuće “Drugi plan” iz Zagreba, kao i prezentacija – „Eurimages Danas“, koju vodi Iris Kado, projekt menadžer za igrane i animirane filmove “Eurimages“.

Program je osmišljen tako da omogući sveobuhvatan pregled filmske industrije, trenutnih trendova i budućih pravaca. Učesnici će imati priliku da se druže sa stručnjacima iz filmske industrije i steknu uvid u najnovije tehnologije i tehnike filmske produkcije. Pored mogućnosti profesionalnog razvoja, FEST Pro će pružiti i mogućnost sticanja bogatog kulturnog iskustva.

Festival je organizovao posete filmskim studijima i obilaske grada kako bi se prikazale najbolje filmske lokacije koje Beograd nudi. Uveče će se održavati zabavni događaji i žurke kako bi se učesnicima omogućilo prijatno i nezaboravno vreme boravka.

„Kako imamo više od 100 gostiju, Fest nije mogao da plaća dolazak svih njih, nego smo pokušali da nagovorimo ljude koji su zainteresovani za snimanje filmova i serija u Srbiji. Ili su to neke naše kolege, prijatelji, koji su sami sebi platili put i smeštaj, a mi smo obećali da ćemo im zauzvrat pokazati infrastrukturu Srbije koja je sve bolja. Tako će obići nekoliko filmskih studija i rentala, i mislim da je to pravi način da promovišemo Srbiju kao destinaciju za snimanja”, objasnio je Đukelić, inače vlasnik i osnivač kuće “Red Production” za snimanje reklama i spotova, a bio je i koproducent raznih inostranih filmova koji su se snimali kod nas.

Od 2. do 5. marta, program FEST-a Pro će obuhvatiti niz panela, sastanaka i radionica sa gostima iz inostranstva i domaćim filmskim profesionalcima, i učešće je besplatno uz registraciju putem sajta www.fest.rs/fest-pro.

Sutra će biti bogat celodnevni program, otvoriti scenarista Džejms V. Hart masterklasom – “Uvod u HartĆart”, i analizom filmova “Drakula”, i “Top Gun”.

Panel “Srbija kao atraktivna lokacija za snimanje međunarodnih filmova”, uslediće odmah posle, gde je moderator Martin Kaf, savetnik premijera Srbije i platforme “Srbija stvara” za kreativne industrije i turizam, reditelj Gordan Matić – direktor Filmskog centra Srbije, Sandra Đuričković – WIP i drugi.

Prezentcija – “Izrada, reklamiranje, prodaja i produkcija televizijskih formata” dovodi goste kao što je Raša Drašković, osnivač i direktor “44 Blue Productions”, a o temi “Finansiranje filma i filmsko povezivanje danas” govoriće Šejla Frejzer Miln, osnivač i direktor “Paterson James Limited”.

Panel “Koprodukcije i snimanje filmova u novoj stvarnosti: post-Covid, nove VOD platforme i novi evropski pejzaž” vodiće moderator – Artem Vasilyev, producent uspešnog filma “Dovlatov” (2017), član Kluba evropskih producenata, dok će govoriti Aleksandar Plotnikov i Boris Hlebnikov iz ruske producentske kuće “Look Film Turkey” i drugi.

Pred kraj dana, biće održana prezentacija izraelske TV serije “Feud”, koja je veliki hit na striming servisu “Netflix”.

(Tanjug)

