Mladen Sovilj: Ušao sam u razigrani prostor Marka Živića

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Mladen Sovilj koji je govorio o svojoj ulozi u predstavi „Let iznad kukavičjeg gnezda“ Beogradskog dramskog pozorišta, u kojoj je zamenio preminulog kolegu Marka Živića (1972-2021), kao i o radu na filmu „Heroji“.

Sovilj je rekao da njegovo prihvatanje Živićeve uloge Martinija u „Letu iznad kukavičjeg gnezda“ „nije bilo obično uskakanje“ pošto je postojao važniji i veći motiv – „predstava nastavlja svoj život u njegovo ime“.

„On je ostavio neverovatno razigran prostor, to sam video tek kad sam stao na scenu u njegove cipele. Video sam koliko se on dobro poigravao i razigravao kroz ulogu koja je nastajala kroz život same predstave i menjala se dok je igrao. Ušao sam u taj rayigrani prostor Marka Živića“, istakao je glumac.

Zahvalivši se Živiću što je u predstavi „ostavio tako interesantan prostor“, Sovilj je dodao da „kad neko napravi veliku ulogu onda ostavi prostora da onaj ko nasledi može da adaptira (ulogu) sebi i razigra je na sopstveni način“.

„Neophodno je bilo da se zadrži u bilo čijoj izvedbi uloge Martinija naivno i dečije oko i poverenje prema sagovorniku, radost i ljubav života kada izgleda da ništa od toga nema smisla kada ste zatvoreni u kavezu. Sve ostalo je moglo da bude adaptirano na svoj način Ovo je srž koju mora posedovati svaka uloga Martinija bilo gde da se igra“, ocenio je Sovilj.

Upitan kako se prilagođava ulogama na tri različite platforme – filmu, televiziji i pozorištu, Sovilj je je rekao da je presudno što smatra da glumački posao ili bilo koje kreativno stvaralaštvo ne može čovek da radi, kao nagonsku stvar, a da nije opčinjen time.

„Neko je samo zadovoljan onim što bismo nazvali dar, a neko voli da čeprka dalje po tome. Neki su rekli da dar i jeste sposobnost da radiš na sebi“, istakao je glumac.

Prema njegovim rečima, na filmu je „sve nabijenije, mora da se igra mnogo proračunatije, ekonomičnije i racionalnije“, dok na televiziji stvari mogu „malo da lelujaju“, a pozorište je „potpuno treća stvar, gde je divno što možeš svakodnevno da iznenađuješ sebe i da se menjaš kao čovek“.

Sovilj igra glavnu ulogu viteza u vreme posle Kosovskog boja u „Herojima“ reditelja i scenariste Gorana Nikolića i ističe da je film uprkos tome što nema verbalne dijaloge „sadrži veliku količinu komunikacije i dijaloga između likova i sa publikom“.

„Heroji“ su dobili konačan oblik tek u montaži, koji je potpuno drugačiji od inicijalne zamisli, a Sovilj kaže da su pratili neki svoj impuls i da su „kroz pisanje i preradu scenarija i na samom snimanju dozvoljavali da (ih) baš iznenađuju stvari“.

„Goran je bio toliko inventivan da je rekao: ‘Neću slepo da pratim prvi ideju nego pustiću da se razgranava’. Zato bih uvek radio s njim. Tu postoji dečačka energija koja kaže: ‘Ne znam sve'“, naglasio je Sovilj.

Upitan kako vidi budućnost pozorišta, Sovilj je rekao da je ovo „definitivno tačka koja menja celokupnu civilizaciju“, ali da misli da će pozorište ka ocrvić da „izdžiglja“, jer je već odolelo raznim iskušenjima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.