Muzičke zvezde Majli Sajrus i Mimi Veb objavile nove singlove i spotove

NJUJORK – Svetske muzičarke Majli Sajrus i Mimi Veb objavile su nove singlove za diskografske kuće “Columbia Records”, odnosno “Epic Records” iz Njujorka, kao najave njihovih albuma, saopštila je domaća izdavačka kuća “Menart”, distributer za ceo region.

Uspešna glumica, pevačica, autorka Majli Sajrus (Miley Cyrus) objavila je novi singl i spot „Flowers“, prvi sa njenog budućeg, osmog studijskog albuma naziva „Endleš Summer Vacation“, koji će izaći 10. marta za “Columbia Records”.

Verni i odani fanovi ove pevačice i TV zvezde otkrili su u stihovima pesme „Flowers“ poruke upućene bivšem suprugu i filmskom glumcu LiauHemsvortu.

Obzirom da je singl izašao na njegov rođendan 13. januara, govori u prilog ovim činjenicama. Album „Endleš Summer Vacation“ snimljen je u Los Anđelesu, i kantautorka ga opisuje kao „ljubavno pismo Los Anđelesu“.

Majli je naravno osmislila i prateći video spot za singl „Flowers“, koji je po njenoj ideji režirao Džejkob Bikseman, dok je Stiven Galovej bio kreativni direktor, a neobično je i to da je budući album dobio i svoj prvi trejler.

Naslovna strana albuma po želji pevačice snimljena je bez vizuelnih efekata, a fotografkinja je Brajana Kapoci. Album će biti objavljen digitalno i fizički, a osim standardnog, u prodaji će se naći beli i crveni vinil.

Majli Sajrus, poznata od ranije kao Hana Montana u istoimenoj tinejdžerskoj Dizni seriji (2006-2011), stvara muziku sa raznim valerima žanrova, od popa, roka, pop roka, preko eksperimentalnih izraza do hip hopa i kantrija.

Diskografija joj beleži albume – “Meet Miley Cyrus” (2007), “Breakout” (2008), “Can’t Be Tamed” (2010), “Bangerz” (2013), “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015), “Younger Now” (2017) i “Plastic Hearts” (2020), kao i “Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert” (2008) – kao DVD.

Filmografiju 30-godišnje zvezde čine ostvarenja: “Big Fish” (2003) Tima Bartona, animirani “Bolt” (2008) gde je pozajmila glas, “Hannah Montana: The Movie” (2009), “The Last Song” (2010), “LOL” (2012), “So Undercover” (2012), dokumentarac “Miley: The Movement” (2013), “The Night Before” (2015), “A Very Murray Ćristmas” (2015) Sofije Kopole, “Crisis in Six Scenes” (2016) – mini serija Vudija Alena, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017), “Stand By You” (2021). Gostovala je i u popularnom TV sitkomu “Dva i po muškarca” i Netflix produkciji “Black Mirror”.

Britanska kantautorka Mimi Veb (23) piše pesme od svoje 12. godine, a već sa 18 je potpisala ugovor sa diskografskom kućom “Epic Records”, a 2021. objavila je EP „Seven Shades Of Heartbreak“.

Prošle godine je sa singlom „Ghost Of You“ postigla zapaženi uspeh, a bila je podrška na američkoj turneji pevačice Tate McRae.

Ove godine očekuje se izlazak debi albuma ove pevačice „Amelia“, sa koga je upravo objavila prvi singl „Red Flags“, izašao na svim platformama 13. januara.

(Tanjug)

