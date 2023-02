Najavljena premijera domaćeg filma “Ovuda će proći put” za 27. februar na FEST-u

BEOGRAD – Domaće ostvarenje “Ovuda će proći put” rediteljke debitantkinje Nine Ognjanović imaće premijeru u ponedeljak uveče, 27. februara, na 51. izdanju FEST-a, u Mts Dvorani, najavila je danas autorka i glumačka ekipa nakon specijalne novinarske projekcije.

Novi srpski film će biti prikazan u Glavnom takmičarskom programu, a onda slede reprize 28. februara takođe u Mts Dvorani, u matine terminu (12.00) i istog dana kasno uveče (22.00) u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Uloge tumače Jana Bjelica, Zlatan Vidović, Vladimir Maksimović, Ninoslav Ćulum, Svetozar Cvetković, Branislava Stefanović, Igor Filipović, Pavle Čemerikić, Marta Bogosavljević, Eva Ras, Demijan Kostić, dok je poslednju ulogu ostvario glumac Radovan Miljanić, koji je preminuo krajem 2021. godine.

“Fest ima jako dugu tradiciju, i kako sam rođena i odrasla u Beogradu, ceo život dolazim na festival i gledam filmove. Mislim da je to najbolje mesto da se nešto prikaže publici, posebno ako je novo. Sigurna sam da publika uvek veruje Festu”, prvi su utisci mlade rediteljke Nine Ognjanović (27), čija je drama “Ovuda će proći put” – debitantski film i njen diplomski rad.

Film od 80 minuta ukratko govori o junakinji Jani koja trči da spasi život stranca za koga misli da će je odvesti daleko od mesta u kome je odrasla.

Radnja filma smeštena je u odsečeno, zaboravljeno selo blizu koga će uskoro biti izgrađen auto-put, ili se barem tako priča, a osim auto-puta, stiže i jedan mistični stranac.

Meštani, puni nepoverenja i straha prema promeni koju put donosi, sumnjaju da i stranac ima neke veze sa tim i da skriva svoje prave namere.

Nekoliko nesporazuma i laži je dovoljno da netrpeljivost ljudi prema strancu preraste u otvoreni sukob, a Jana se zaljubljuje u stranca i misli da je ona možda jedina koja može da ga spasi od opasnosti koja se nad njim nadvila.

“Ideja i prva verzija za film mi se rodila još pre nego što sam upisala studije režije na Fakultetu dramskih umetnosti. Onda sam tu priču sklonila malo na stranu, da odstoji, sačekala sam neko vreme da dođe na red. Kasnije sam odrasla, sazrela, i zanimalo me je da istražim šta ta junakinja, mlađa osoba, koja još uvek nije sigurna šta želi, a zna šta ne želi. Ona nije ni sigurna kako da to sprovede u delo. I onda nailazi ta neka prilika koju ona ne zna kako da je iskoristi”, navela je Ognjanović.

Film je već uspešno zapažen u svetu, osvojio je Specijalno priznanje žirija i Nagradu publike za najbolji film ma “Slamdance Film Festivalu” u Park Sitiju, u Juti (SAD), osnovanog 1995. godine.

“Nisam bila sigurna kakve će reakcije biti, da li će se ta poruka preneti, ali publika je veoma razumela film u Americi. Izgleda da je to ljudsko iskustvo svuda isto”, smatra rediteljka i scenaristkinja jedne socijalne drame, čija je svetska premijera bila na upravo spomenutom festivalu u SAD.

Glavna glumica Jana Bjelica smatra da njena junakinja Jana u ovom filmu, na samom kraju, a da ne otkriva publici rasplet, ima jednu težinu važne odluke vezane oko stvari koje se odigravaju pre tog finalnog trenutka.

“Taj problem je najizraženiji tu, a kada se Jana odluči, onda se ide skroz, i posle je to problem sa nekim sledećim danom. Važno mi je bilo da prikažem taj proces pre donošenja te odluke, što se dešava u filmu, ali bolje je da ostavimo dalje publici da razmišlja šta se može desiti. Neka svako nađe svoj srećan kraj”, analizirala je Jana Bjelica, mlada glumica u usponu, publici malih ekrana poznata iz mini serije “Porodica” i krimi serijala “Močvara”, kao i filma “Živ čovek”.

Glumac Zlatan Vidović u ovom filmu nastupa u ulozi tog mističnog neznanca koji dolazi u selo Topli Dol, gde su snimali projekat, i unosi veliku pometnju među starosedeoce, čak i kada otkriva svima da on vuče korene odatle, jer mu je deda tu živeo.

“Mislim da je taj lik – Novi, kako ga zovu u filmu, zapravo jedna metafora promene. Čitavo to selo nije spremno na tu promenu, koja je metafora našeg društva. Iako se ti likovi pate i žive u nekom glibu, jednostavno nisu spremni na novine. Nema veze što nemamo struju ni vodu, i patimo se, ako nam neko nudi promene, nismo spremni na njih, jer onda bežimo iz svoje zone komfora i to je jako neudobno”, istakao je sve traženiji glumac Zlatan Vidović.

Njemu je najvažnija u filmu veza između lika stranca i Jane, kao i njen pokušaj bega na obećano more, i tako smatra da svi maštamo o moru i talasima, o zalasku Sunca, a taj novi zaista bio slamka spasa za junakinju.

“Kao i svaki muškarac, i moj lik je pomalo prevrtljiv, nije uspeo da održi to svoje obećanje. On je žrtva te činjenice da ljudi nisu spremni na promene. To i vidimo dalje u razvoju priču, da ne otkrivam previše publici”, naglasio je Vidović, koji ima tu privilegiju da je od početka nove godine prisutan u sva tri najnovija domaća filma, a sve su režirali debitanti, još “Oluja” Miloša Radunovića, i “Usekovanje” Siniše Cvetića.

Takođe, poznat je iz ostvarenja “Dara iz Jasenovca” i TV serije “Pevačica” Predraga Antonijevića.

Eva Ras je duhovito pričala anegdote sa snimanja ovog filma, i ocenila je sebe da je bila “jedan fosil i ukras”, te da nije bilo nimalo jednostavno da snima tako naporan projekat u zabačenom selu Topli Dol.

U početku nije bila raspoložena da snima ovaj film, jer je želela da bude posvećena TV seriji “Junaci našeg doba” iz pera Siniše Pavića, kog veoma ceni, ali je rediteljka Ognjanović otkrila termine kada je Ras slobodna, tako da je uspela da je nagovori da ipak sarađuju.

Književnica i glumica Eva Ras je podsetila da je igrala i u relativno sličnom filmu, srpsko-američkom hororu “Vampir” (2021) debitanta – glumca Branka Tomovića, tako da i pod stare dane vredno i neprestano radi u novim delima.

Svetozar Cvetković nastupa u efektnoj ulozi jednog dede, i slaže se da nije bilo toliko komforno snimati u tom mestu na vrelini leta, da to nisu uslovi koje obično ima jedna filmska ekipa, ali da je baš u tome bila sva draž, jer su “takvi uslovi opet za sve nas bili – bolji”.

Priznaje da je bio iznenađen nagradom publike u Americi, a istovremeno i veoma srećan.

“Sa ovom ekipom ljudi radim četvrti put, ne sa svima, ali većinom, i znao sam šta da od njih očekujem, koja su im intersovanja. Oni stvaraju autorski film koji ja podržavam, i svi su na početku nekog svog puta. Kad progovovorite, znate kuda će ići put tog projekta, tako sam i sada znao”, rekao je Cvetković i podsetio da je na Festu učestvovao kao producent i glavni glumac u filmovima Miloša Miše Radivojjevića – “Buđenje iz mrtvih” (2005), “Odbačen” (2007) i “Kako su me ukrali Nemci” (2011).

“FEST je oduvek bio najbolje vreme mog života. Pratio sam ga stalno u vreme gimnazije, kada je bio iskren i istinit, gledali smo to vreme glamura, kada su nam dolazile tolike svetske zvezde. Fest je zaista i bio više od života, kako se pričalo, i bio je putokaz za druge festivale. Osnivač Festa Milutin Čolić je sve to uspešno postavio odavno”, zaključio je Svetozar Cvetković.

