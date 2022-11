SANTA MONIKA – Pevači Bijonse, Kendrik Lamar i Adel vode u nominacijama za američke muzičke nagrade „Gremi“ koje će biti dodeljene u februaru 2023. godine muzičarima, kompozitorima i producentima u 91 kategoriji.

Bijonse ima nominacije u čak devet kategorija, a prate je Lamar sa osam, kao i Adel i kantautorka Brendi Karlajl sa sedam.

U kategoriji „Album godine“ nominovani su ABBA za „Voyage“, Adel za „30“, „Bad Bunny“ za „Un Verano Sin Ti“, Bijonse za „Renaišance“, Meri Džej Blajdž

za „Good Morning Gorgeous“, Brendi Karlajl za „In These Silent Days“, Lizo za „Special“, Koldplej za „Music Of The Spheres“, Kendrik Lamar za „Mr Morale & The Big Steppers“ i Heri Stajls za „Harry’s House“.

U konkurenciji za „Pesmu godine“ su „ABCDEFU“ Gejl, „About Damn Time“ Lizo, “ All Too Well“ Tejlor Svift, Stajlsova „As It Was“, „Bad Habit“ Stiv Lejsija, „Break My Soul“ Bijonse, Adel sa „Easy On Me“, Didžej Kaled i „God Did“, Kendrik Lamar sa „The Heart Part 5“ i Boni Reit „Just Like That“.

U kategoriji „Najbolji ar en bi album“ su Meri Džej Blajdž sa „Good Morning Gorgeous“, Kris Braun i „Breezy“, Robert Glasper i „Black Radio III“, Laki Dej „Candydrip“ i Pi Džej Morton „Watć The Sun“.

Nominovani za „Najbolji dens/elektronski album “ su Bijonse sa „Renaišance“, Bonobo i „Fragments“, Diplo sa istoimenim izdanjem, Odesa i „The Last Goodbye“, kao i Rafas Du Sol sa „Surrender“.

Za „Najbolji rok album“ takmiče se Blek kiz sa „Dropout Boogie“, Elvis Costello end di imposters sa „The Boy Named If“, Ajdls i „Crawler“, Mašin Gan Keli i „Mainstream Sellout“, Ozi Ozbornov „Patient No 9“ i Spun sa „Lucifer On The Sofa“.

U konkurenciji za Gremija za „Najbolji alternativni album“ su Arkejd fajer i „We“, Big Tif sa „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“, Bjork i „Fošora“,

Vet Leg sa istoimenim izdanjem, kao i Je je jeas sa „Cool It Down“.

Za „Najboljeg novog umetnika“ se takmiče Anita, Omar Apolo, Domi end Džej Di Bek, Muni Long, Samara Džoj, Lato, Maneskin, Tob Nvigve, Moli Tatl i Vet Leg.

Među brojnim ostalima je i kategorija za „Najbolji muzički video“ gde su kandidati Adel sa „Easy On Me“, Bi Ti Es i „Yet To Come (The Most Beautiful Moment)“, Dodža ket i „Woman“, Kendrik Lamarov „The Heart Part 5“, Hari Stajslov spot „As It Was“ i Tejlor Svift sa „All Too Well“.

(Tanjug)

