Odbačena tužba protiv Nirvane zbog spornog omota albuma

LOS ANĐELES – Sudija kalifornijskog suda odbacio je tužbu protiv grupe Nirvana koju je pokrenuo Spenser Elden, koji se kao beba pojavio na omotu kultnog albuma tog benda „Nevermajnd“ (Nevermind), objavio je danas američki muzički magazin Spin.

Sudija Okružnog suda Kalifornije Fernando Olgin odbacio je slučaj u ponedeljak, uz mogućnost žalbe do 13. januara, navodi Gardijan.

Elden, koji sada ima 30 godina, tužio je bend prošle godine navodeći da je bio žrtva seksualnog iskorišćavanja dece i da fotografija njega kao gole bebe predstavlja seksualno zlostavljanje dece.

On tvrdi da mu je sporna slika nanela „izrazitu i stalnu duševnu bol“ kao i gubitak mesečnih primanja i „uživanja u životu“, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Advokati koji zastupaju Nirvanu podneli su prošlog meseca zahtev za odbijanje tužbe, uz obrazloženje da su Eldenovi argumenti neosnovani.

„Neozbiljna je Eldenova tvrdnja da je fotografija na albumu ‘Nevermind’ ‘dečja pornografija’ „, naveli su advokati i dodali da bi bilo ko ko poseduje primerak albuma „po Eldenovoj teoriji bio kriv za posedovanje dečje pornografije“.

Prema njihovim navodima, Elden je, kako se čini, sve donedavno, uživao u popularnosti i nadimku „Nirvanina beba“.

Na omotu albuma, Elden, tada četvoromesečna beba, go u bazenu hvata novčanicu od jednog dolara okačenu na udici.

Elden tvrdi da njegovi roditelji nikada nisu potpisali dozvolu o korišćenju njegove fotografije na albumu.

Album, na kome su hitovi „Smells Like Teen Spirit“, „Come As You Are“ i „Lithium“ prodat je u 30 miliona primeraka širom sveta, podseća BBC.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.