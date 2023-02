Održana premijera domaćeg filma “Ovuda će proći put” na 51. FEST-u

BEOGRAD – Domaći film “Ovuda će proći put” rediteljke Nine Ognjanović premijerno je prikazan večeras na 51. izdanju FEST-a u Mts Dvorani.

Novi srpski film mlade debitantkinje je prikazan u Glavnom takmičarskom programu, a slede reprize sutra takođe u Mts Dvorani, u matine terminu (12.00) i istog dana kasno uveče (22.00) u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Jana Bjelica, mlada glumica u usponu, koja tumači glavni lik upravo istog imena Jana, za Tanjug je istakla je da se najnoviji film bavi univerzalnom temom koja se tiče svih nas, kao podsećanje onih koji su odrasli i taj trenutak prevazišli, da nije bilo toliko lako.

„Film pruža snagu onima koji razne važne odluke u životu tek treba da donesu. Mislim da naš film govori o jednoj hrabrosti koju ne treba da zaboravimo. Ona će nam kasnije biti prisutna dalje u životu. Zato smatram da je veoma važno što je ovaj film snimljen, što mu je premijera na Festu, značajno je da ga ljudi gledaju i lično jedva čekam da čujem utiske publike“, rekla je Bjelica.

Mlada dramska umetnica priznanje da joj je fizički bilo veoma naporno i iscrpljujuće da toliko juri kroz ceo film, ali opet smatra da je i to u opisu glumačkog posla.

„Kako psihički, tako glumac za svaki projekat mora biti spreman i fizički i to je nekako neodvojivo. Mi ipak koristimo i telo kao svoj alat i ono mora biti sposobno za bilo kakve eksperimente, u ovom slučaju to je trčanje. Bilo je veoma intenzivno i naporno, ali srećom nije i nemoguće“, sa osmehom kaže Jana Bjelica, te se slaže da taj koncept trčanja kroz film ima delimične paralele sa nemačkim filmom „Trči, Lola, trči“ (1998) Toma Tikvera.

Publici malih ekrana, Jana je poznata iz mini serije “Porodica” i krimi serijala “Močvara” iz dve sezone, kao i filma “Živ čovek” Olega Novkovića.

U trenutnoj eri hiper produkcije igranog programa u Srbiji, ipak uspeva da bira uloge za sebe i da bude deo nešto drugačijih ostvarenja.

„Smatram da sam tek na početku karijere i čini mi se da će moji izbori uticati na to kakvu ću karijeru imati. U tom smislu je moj početak jako važan, da se kao glumica uspostavim i sama izaberem put kojim ću ići. Mislim da je do sada to bio put kvaliteta, da sam oko sebe imala divne ljude od kojih mogu mnogo da naučim, zbog dobrih scenarija i zahtevnih uloga. Generalno će to biti moj zahtev i dalje, pre svega same prema sebi, a onda i za sve ostalo“, otkrila je svoje misli o karijer.

Dodala je da sprema još razne zanimljive projekte, ima planova, ali da oni još uvek nisu potvrđeni, mada „očekuje neke divne i lepe saradnje, koje ćemo moći da gledamo ove godine“.

Zlatan Vidović, sve traženiji glumac, nastupa u sasvim drugačijoj ulozi do sada, mističnog stranca u jednom malom, zabačenom mestu.

Vidović ima tu privilegiju da je od početka nove godine prisutan u sva tri najnovija domaća filma, a sve su režirali debitanti, osim večerašnjeg dela, još ratni “Oluja” Miloša Radunovića, i drama “Usekovanje” Siniše Cvetića.

„Iskreno, nema ništa lepše nego raditi sa debitantima, odnosno sa mladim ljudima koji ovaj umetnički posao rade upravo zbog onog zašto bi trebalo da ga rade, iz ljubavi prema filmu, entuzijazma. Veoma sam privilegovan i počastvovan da radim sa mladima čije vreme tek dolazi. Hvala im puno što su me pozvali da radim njihove projekte“, istakao je Vidović za Tanjug, takođe, poznat je iz ostvarenja “Dara iz Jasenovca” i TV serije “Pevačica” Predraga Gage Antonijevića.

Kao i Jana Bjelica, tumač glavne muške uloge, Vidović uspeva da odabere nezavisnije filmove i serije u ogromnoj ponudi na tržištu i da se ne troši previše u svim projektima pred njim.

„U suštini uvek se vodim dobrim scenarijem i ekipom koja snima film, tako da je to za mene neki preduslov da uopšte počnem da radim projekat. Rediteljka Nina Ognjanović i ja smo razgovarali mnogo pre početka samog snimanja filma „Ovuda će proći put“, i ona je želela da baš ja igram tu ulogu“, naveo je Vidović.

On dodaje da mu je autorka pružila razloge zašto bi baš on trebalo da igra tu rolu i dala mu je ideju filma.

„Bio sam jako srećan što je baš mene odabrala i mislim da smo uradili jedan jako lep posao, snimili sasvim drugačiji, dobar film koji će tek imati svoju budućnost. Divno je biti među mladim ljudima čije vreme tek dolazi. To je za mene velika čast“, ocenio je Zlatan za Tanjug, inače stalni član Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke.

On je dodao da je podrška kolega, prevashodno glumaca u ovom filmu, veoma važna za rediteljku i da bi svi trebalo da imaju što više obzira prema mladim ljudima koji tek grade svoj put karijere na filmu ili televiziji, kao i da navedeni mladi reditelji debitanti sa kojima je radio, tek treba da naprave vrhunske filmove.

Rediteljka Nina Ognjanović rekla je za Tanjug da je njen debitantski film „malo drugačiji od svega što smo imali prilike da vidimo, da je možda osveženje“ i da joj je prijalo da stvori – piše scenario kao jednu ikonografiju vesterna, odnosno male sredine kao „ideje pravog mikrokosmosa likova, koji tačno možemo da vidimo i osetimo“.

Uloge u večerašnjem filmu tumače Jana Bjelica, Zlatan Vidović, Vladimir Maksimović, Ninoslav Ćulum, Svetozar Cvetković, Branislava Stefanović, Igor Filipović, Pavle Čemerikić, Marta Bogosavljević, Eva Ras, Demijan Kostić, dok je poslednju ulogu ostvario glumac Radovan Miljanić, koji je preminuo krajem 2021. godine.

Darko Bajić, poznati filmski i povremeno pozorišni reditelj, kao profesor Nine Ognjanović na FDU, večeras je na pozornici Mts Dvorane istakao pred projekciju filma da jednostavno uživa kada vidi filmove svojih studenata i prija mu što ga je Nina pozvala da otvori svečanu premijeru njenog debija i ujedno diplomskog rada „Ovuda će proći put“.

„Međutim, uživam i u jednom trenutku koji se stalno vraća u moje misli, a to je isto ovako prepuna sala pre četiri ill pet godina. Bili su to filmovi moje klase studenata treće i četvrte godine, i tada je publika aplaudirala na njihove filmove. Ljudi su osetili šta znači puna sala i bioskop. Tada u tom trenutku ja sam bio egzaltiran i rekao sam da je ovo generacija tajfuna“, ocenio je Bajić i primetio da se ta njegova misao uveliko ostvaruje, i da se ta klimatska atmosfera srpske kinematografije izgleda prilično menja, i da se uzdrmala.

Profesor filmske i Tv režije na FDU je pohvalio i novije ostvarenje „Usekovanje“ Siniše Cvetića kao prvi tajfun – njegovog studenta, trenutno u bioskopima, sa osvojenim nagradama, dok je za film Nine Ognjanović rekao da je izuzetno poseban, te da ga podseća na književnost Alesandra Barika, italijanskog pisca.

Film od 80 minuta ukratko govori o junakinji Jani koja trči da spasi život stranca za koga misli da će je odvesti daleko od mesta u kome je odrasla, ali jedno su želje, a sasvim drugo (realne) mogućnosti.

Radnja filma smeštena je u odsečeno i zaboravljeno selo blizu koga će uskoro možda biti izgrađen auto-put, ili se barem tako priča, a stiže i jedan veoma mistični stranac.

U filmu sa veoma živopisnim likovima na vrelini leta, stvara se dramaturgija malog mesta gde svi vodi male beznačajne živote bez mnogo nade, a onda dolazak jednog neznanca iznenada uznemiruje duhove.

Nekoliko nesporazuma i laži je dovoljno da netrpeljivost ljudi prema strancu preraste u besmisleni sukob, i nudi otvoren i zamrznuti kraj koji će sigurno mnoge zbuniti i iznenaditi.

Filmsku ekipu nove drame čine još producent David Jovanović, direktor fotografije Vladislav Andrejević, montažer Rastko Ubović, kompozitorka muzike Ana Krstajić, a produkciju čine kuća “Pointleš Films”, Fakultet dramskih umetnosti i Radio Televizija Srbije.

