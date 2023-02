Održana svečana premijera domaćeg filma “Usekovanje” u Beogradu

BEOGRAD – Svečana premijera novog domaćeg filma “Usekovanje” debitanta reditelja Siniše Cvetića održana je večeras u Velikoj sali Mts Dvorane u Beogradu, uz prisustvo skoro kompletne glumačke i autorske ekipe.

Publika je dugotrajnim aplauzom nagradila umetnike koji su stvarali ovaj film na samom kraju, kada su se svi poklonili na velikoj pozornici.

Jedan od glavnih glumaca u ovom ostvarenju Bojan Žirović specijalno za agenciju Tanjug je uoči premijere izjavio da je često veoma samokritičan kad gleda sebe na malom ili velikom ekranu, tako da nema jasan uvid kakvu je ulogu podario i izneo u novom projektu.

„Osim toga, sve ostalo je zaista izvrsno i srećan sam što se sve to desilo – i tako dobar scenario, i mladi reditelj, i na ovako uspešan način ispričana filmska priča“, istakao je Žirović, jedan od najangažovanijih glumaca već duže vreme u TV serijama i filmovima.

On je napomenuo da veoma podržava mlade autore da snimaju svoje debitantske filmove, kakvi su i autori filma „Usekovanje“ – reditelj Siniša Cvetić i scenarista David Jakovljević.

Bojan Žirović trenutno sprema novu predstavu “Nije čovek ko ne umre” u Zvezdara teatru u režiji Gorčina Stojanovića, i za Tanjug je otkrio da snima najnoviji film „Polovni ljudi“ Dejana Radovanovića, takođe reditelja debitanta.

Glavnu žensku ulogu u porodičnoj drami „Usekovanje“ tumači slovenačka glumica Aleksandra Balmazović, koja se vraća u srpski film nakon velikog uspeha sa poznatim ostvarenjem „Sivi kamion crvene boje“ (2004) Srđana Koljevića.

„Veoma mi prija povratak u srpsku kinematografiju, i pomislila sam odmah – evo mene opet za narednih 15 godina. Stvarno volim i apsolutno obožavam srpski film, i čini mi se da je ovde kod vas profesionalizam zaista na visokom nivou, što je prepoznato u čitavom regionu“, ocenila je Balmazović za agenciju Tanjug, koju je srpska publika gledala u domaćim TV serijama – “Koreni”, “Junaci našeg doba”, “Beležnica profesora Miškovića”.

„Naravno, taj profesionalizam je uvek postojao u Srbiji, a podrazumeva se i kvalitet filmova koji imate, jer se on svaki put diže sve više. Sigurna sam da je Srbija znatno daleko ispred svih zemalja u našoj okolini. Veoma volim taj huk, to navijanje koje osećam za domaći film, za koji mi se čini da je prisutan od procesa snimanja do same premijere“, primetila je dramska umetnica i dodala da joj se čini da je to pravi put da se podržava domaći film, što iskreno pozdravlja.

Balmazović je za Tanjug zamislila da je u ulozi menadžera filma „Usekovanje“ i u kratkim crtama predstavila projekat ne bi li privukla što više publike i stručnu javnost u bioskope.

„Rekla bih da je suština filma – jedno okupljanje sa najboljim ciljem, ali se zbog nedostataka kojih niko nije svestan, desi raspad sistema“, opisala je Aleksandra Balmazović „Usekovanje“.

Jedna od trenutno traženijih glumica Milica Janevski rekla je Tanjugu da još uvek nije gledala ceo film, u kome igra zapaženu ulogu rođene sestre glavne junakinje, te da je veoma radoznala i uzbuđena da konačno pogleda večeras. Janevski je podelila svoj utisak da je već na osnovu scenarija i snimanja filma znala, osećala i verovala da će ovo sigurno biti kvalitetan i uspešan film, svidela joj se priča, te veoma zdušno podržava novu, mladu generaciju filmskih autora koji su, prema njenim rečima – hrabri, slobodni, drski, i navija za njih da rade što više danas.

Milica Janevski je bila zapažena u serijama “Koreni”, “Kosti”, “Advokado”, filmovima “Otac” i “Asimetrijja”, a trenutno je publika gleda u TV serijama “Bunar” i “Pad”.

Osim troje navedenih glumaca, u ostvarenju “Usekovanje” igraju – Pavle Mensur, Marko Grabež, Anita Ognjanović, Zlatan Vidović, Dubravka Kovjanić, Aleksandar Đurica, Aleksandra Pleskonjić Ilić, Jovana Gavrilović, Momčilo Pićurić i Vahid Džanković.

Psihološka porodična drama odvija se samo u jednom danu, pretežno u enterijeru, jednom većem stanu, za vreme krsne slave – Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Filmska priča prati sve članove porodice od jutra do mraka, gde se poštuje jedinstvo mesta, vremena i radnje, kao da je u pitanju pozorišna jednočinka.

U tom vremenskom tesnacu, roditelji kriju od svog sina i svih gostiju da se razvode, želeći da sačuvajju svoju intimu i probleme, mada razlozi nisu toliko poznati i jasni gledaocima, osim da se pretpostavlja da su jednostavno prestali da se vole. Takođe, njihov sin koji živi sa njima – Jovan, uveliko je u beznađu, teškoj depresiji, melanholiji, te je u pravoj dosadi i letargiji, postao i narkoman.

Sa treće strane, njegov rođeni brat Dušan, naizgled je uspeo da se izvuče iz te disfunkcionalne porodice, jer se odavno odselio iz tog doma, ima stalan uspešan posao, živi sa devojkom koju je doveo na slavu, ali ni njemu nije sve potaman, što se postepeno otkriva kroz razvoj odnosa i priče.

“Usekovanje” zapravo predstavlja portret jedne porodice i njene crne ovce i najmlađeg člana, Jovana, ali kroz mozaičan presek svih likova, glavnih i sasvim sporednih, predstavlja ilustraciju makrokosmosa društva kroz mikrokosmos sudbina urbanih ljudi. Tako se porodica malo uznemiruje dolaskom jednog nepozvanog i neočekivanog gosta na slavu, odnos junaka Jovana sa celom okolinom je ambivalentan i nedefinisan, a razlozi njegovog pada, nezadovoljstva, lenjosti i prepuštanju sivilu, nisu do kraja istraženi, samo se naslućuju.

Kako film gotovo u potpunosti ima atmosferu teatra, od početka do kraja, lako ga je zamisliti i na pozornici. Samim tim “Usekovanje” je pravi glumački film, gde su razni umetnici ostvarili posebne i snažne uloge, pre svega Aleksandra Balmazović, Marko Grabež i Bojan Žirovih, kao i Zlatan Vidović, jer su pružili jednu sasvim novu i uzvišenu dimenziju u interpretaciji na koju publika nije navikla od njih. Svakako je u pitanju film koji pruža nešto novo u domaćoj ponudi danas.

Publika je bila oduševljena tokom puna dva sata novog filma, koji je pravi dokaz da se pojavila nova generacija filmskih reditelja i scenarista koji snimaju danas drugačije filmove, mada međusobno su veoma sličnog senzibiliteta, gde spada ostvarenje „Kelti“ Milice Tomović, TV serija „Jutro će promeniti sve“, ili projekti reditelja Koste Đorđevića – „(S)Kidanje“, „Reži“ i uskoro najnoviji „Žal“.

Premijeri su prisustvovali mnogi dramski umetnici iz sveta filma i pozorišta, a događaj je uveličao i čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović, koji trenutno u Srbiji snima veliki igrani film “Zlatni rez 42”, o strahoti logora Jasenovac, i to je projekat od kojeg se mnogo očekuje ove ili naredne godine.

Filmsko ostvarenje “Usekovanje” je do sada učestvovalo i na tri filmska festivala u Srbiji, u Nišu, glumac Pavle Mensur dobio je specijalno priznanje žirija, Aleksandra Balmazovic povelju za izuzetnu žensku ulogu i Anita Ognjanović nagradu za epizodnu rolu, a u Sopotu je film dobio nagradu publike.

Nedavno je prikazan i na 16. izdanju festivala “Kustendorf” na Mokroj Gori kod Emira Kusturice. Na 44. Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, „Usekovanje” je 2021. osvojilo Nagradu publike i nagradu za režiju u Glavnom takmičarskom programu.

Film je snimljen u produkciji kuće “Košutnjak film”i u saradnji sa Filmskim centrom Srbije.

Premijera “Usekovanja” u Novom Sadu biće održana sutra veče u Areni Cineplexx, a od 9. februara kreće u redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje, zahvaljujući kući “Art Vista”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.