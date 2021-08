„OK Nektar Fest“ u Tjentištu od 13. do 15. avgusta

TJENTIŠTE – Regionalni muzički festival „OK Nektar Fest“ biće održan od 13. do 15. avgusta u mestu Tjentište, opštine Foča u Republici Srpskoj, a nastupiće grupe Van Gogh, Brkovi, Majke, Darko Rundek i Ekipa, Hladno pivo, Bajaga i instruktori, Ritam nereda i mnogi drugi.

Festival se odvija na veoma atraktivnoj lokaciji – Nacionalni park Sutjeska, koji je najstariji i najveći park u Bosni i Hercegovini.

U parku se nalazi najviši vrh BiH – planina Maglić, prašuma Perućica, planina Zelengora, Volujak,Vučevo, a manifestacija funkcioniše u formi kampovanja i privlači mnoge posetioce iz čitave Evrope da uživaju u toj prirodi.

Prve festivalske večeri na bini Main Stage sviraće beogradska grupa Van Gogh, koja se nalazi na veoma produktivnoj turneji duž cele Srbije i regiona.

Od početka dozvole održavanja muzičkih aktivnosti, rokenrol trio Đule-Srba-Gaga je proputovao po regionu (Trebinje, Skoplje), išli su na značajne festivale (Exit – Novi Sad, Music Week Tour – Smederevska Palanka, PDF fest – Bačka Palanka, Moto skup – Paraćin), i tek ih čekaju dalji horizonti.

U vreme pandemije objavili su nove video spotove za pesme „Više te ne volim k’o pre“ i „Kakvo divno veče“, a publikovali su i de luks reizdanje poslednjeg albuma „More bez obala“ (Fidbox, 2019).

Uz Van Gogh na otvaranju će nastupiti legendarni hrvatski roker Goran Bare sa svojom grupom „Majke“, beogradski bend „Moreuz“, kao i pank folk rok atrakcija iz Zagreba „Brkovi“ sa otkačenim i duhovitim liderom Shemso69.

Tvrđi zvuk će biti plasiran na pozortncii Sensation OK Stage, kada će 13. avgusta svirati i hard rok grupe „Mortal Kombat“ (imaju koncerte 26. i 27.08. u beogradskom klubu KST) i „Love Hunters“ na čelu sa slavnim pevačem Milanom Muminom.

Naredne noći, 14.08. na Glavnoj bini će svirati sve traženiji ovog leta „Bajaga i instruktori“, koji su u julu imali 8000 ljudi na stadionu Tašmajdan, splitski rep rok sastav „The Beet Fleet“ (TBF), elektro alternativni rok dvojac „Buč Kesidi“ iz Pančeva, koji su svirali na Exitu i Love festu u Vrnjačkoj banji, kao i rep hip-hop duo „Who See“ iz Crne Gore.

Na Sensation bini nastupiće reper Marčelo i Napeti Quintet, kao i pank hard rok grupa Atheist Rap, koji traju više od tri decenije (osnovani 1989. godine).

Poslednjeg dana, 15. avgusta, Glavna bina donosi popularne hrvatske muzičare – Hladno pivo, Darko Rundek & Ekipa, srpski alternativni sastav “Kanda, Kodža i Nebojša” i rok bend “Sopot” iz Banja Luke.

Hladno pivo se sprema za veliki beogradski koncert 21. avgusta na stadionu Tašmajdan, posle mnogih nastupa u Srbiji (Arsenal fest – Kragujevac) i celom regionu, dok će Darko Rundek imati čak tri koncerta u Botaničkoj bašti “Jevremovac” u srcu Beograda – 23, 24. i 25. avgusta.

Na Sensation stage-u glasne melodije će pružiti hard rokeri “Ritam nereda” iz Novog Sada, osnovani 1987. godine, koji su traženi često svuda po Srbiji, i rege pop bend “Zoster” iz Mostara.

Osim dve navedene pozornice, na OK Festu u Tjentištu, Foča, biće aktivna i bina “Sky Cola OK Summer stage” i program “OK After Party” sa di-džej izvođačima.

Od pratećih programa, zanimljiv je književni kutak “Book zone”, gde će biti promovisana knjiga “Bunt dece socijalizma” Dušana Vesića (14. avgust) i “Proza i stihovi” Marka Šelića Marčela (15.08.).

Uvedena je “OK Cinema zona” na ovogodišnjem izdanju festivala, tako da će ljubitelji sedme umetnosti imati prilike da uživaju u mnogim filmskim projekcijama za vreme trajanja manifestacije.

(Tanjug)

