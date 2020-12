Online Festival nauke posetilo oko 20.000 ljudi

BEOGRAD – Da je nauka kad je zanimljivo predstavljena uvek izazov i inspiracija, pokazao je i ovogodišnji 14. Festival nauke, koji je održan u potpunosti onlajn od 17. do 20. decembra, i koji je u tom periodu zabeležio oko 20.000 jedinstvenih poseta, saopštili su organizatori.

Video serijali, izložbe, saveti i instrukcije za kućne eksperimente, kao i razgovori sa brojnim naučnicima iz Srbije i sveta o najaktuelnijim temama, bili su samo deo programa ovogodišnjeg Festivala nauke dostupnog na platformi www.festivalnauke.rs

„Posebno nas raduje to što su posetioci ovogodišnjeg Festivala nauke bili iz svih starosnih grupa, otvarajući u proseku osam stranica po korisniku. To je, za nesvakidašnji karakter festivala, odličan pokazatelj da naučne teme predstavljene na jasan, razumljiv i zanimljiv način, privlače radoznalce svih uzrasta. Upravo zbog toga, skoro ceo sadržaj ovogodišnjeg Festivala nauke biće u potpunosti dostupan svim posetiocima i narednih godinu dana, sve do sledećeg festivalskog izdanja. Verujemo da će naši naučni izazovi biti prava inspiracija školarcima da provedu konstruktivno ovaj dugi raspust“, izjavila je Ana Petrović, direktorka i osnivač Festivala nauke.

Iako u izmenjenom okruženju u odnosu na prethodne godine, posetioci Festivala nauke i ove godine su se u velikom broju upustili u istraživanje jedinstvene naučne avanture i iz dana u dan istraživali različite programske celine.

Najveću pažnju privukao je festivalski kutak Uradi sam koji sadrži pregršt video serijala, grafika i konkretnih instrukcija za eksperimente, u cilju da svako od nas u kućnim uslovima napravi potpuno bezbednu, pravu malu naučnu laboratoriju.

Dva naučna serijala iz ovog programa, Naučna kuhinja i Hana i mama, osvojili su najviše simpatija publike koja je odlično odreagovala na naučni sadržaj upakovan u svima bliske, svakodnevne teme.

Odmah zatim sledi i Naučno igralište, svojevrsni poligon prepun naučnih izazova, igrica i kvizova kao i Video avantura, programska celina koja sadrži naučne serijale na zanimljive teme.

Evropa u malom privukla je pažnju i onih starijih posetilaca koji su sa velikom pažnjom izučavali čime se to bave evropski naučnici, ali i naši genijalci koji rade u zemljama širom Evrope.

Festival nauke je najveći događaj u Jugoistočnoj Evropi koji se bavi promocijom nauke i obrazovanja. Misija festivala jeste podsticanje obrazovanja u društvu, kroz savremene i zanimljive metode.

(Tanjug)

