Oskar: Kempion postala prva zena dvaput nominovana za reziju

LOS ANĐELES – Nominacije za 94. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauka – Oskara, koja će se održati 27. marta u Los Anđelesu, objavljene su danas, a Džejn Kempion (67), rediteljka filma sa najviše nominacija “The Power of the Dog”, postala je i prva žena koja je dva puta nominovana za najbolju režiju.

Film “The Power of the Dog”, u kojem glumi Benedikt Kamberbač, sa 12 nominacija predvodi ovogodišnje kandidate za nagradu Oskar, a prate ga „Dina“, „Belfast“ i „Priča sa zapadne strane“ (West Side Story), prenosi Si-En-En.

Džejn Kempion ušla je u istoriju kao prva žena koja je više puta nominovana za najbolju režiju, a njena prethodna nominacija je bila 1994. godine za film „Klavir”.

Drugi kandidat za najbolju režiju Stiven Spilberg takođe je postavio novi rekord.

Kao producent „Priče sa zapadne strane“, koja je ima ukupno sedam nominacija, Spilberg je do sada producirao 11 filmova nominovanih za najbolji film, što je novi rekord u trci za Oskara.

Denzel Vošington je poboljšao rekord koji već drži kao najnominovaniji crni glumac, sa svojom desetom nominacijom za Oskara za ulogu u „Tragediji Magbeta“, navodi Si-En-En.

U kategoriji za najbolji film nominovana su ostvarenja „Belfast“, „Don“t Look Up“, „Dina“, „Kralj Ričard“, „Povezi me“, „CODA“, „Pica od sladića“, „Priča sa zapadne strane“, „Aleja noćnih mora“ i “The Power of the Dog”.

Za najbolje reditelje nominovani su Pol Tomas Anderson (Pica od sladića), Kenet Brana (Belfast), Džejn Kempion (The Power of the Dog), Rjusuke Hamaguči (Povezi me) i Stiven Spilberg (Priča sa zapadne strane).

U kategoriji najboljeg glumca našli su se Havijer Bardem (Being the Ricardos), Benedikt Kamberbač (The Power of the Dog), Endru Garfild (Tick, Tick … Boom!), Vil Smit (Kralj Ričard) i Denzel Vošington (Tragedija Magbeta).

Za najbolju glumicu nominovane su Olivija Kolman (Mračna kći), Nikol Kidman (Being the Ricardos), Kristin Stjuart (Spenser), Penelope Kruz (Paralelne majke) i Džesika Čestejn (The Eyes of Tammy Faye).

Za najboljeg sporednog glumca takmičiće se Kiran Hands (Belfast), Troj Kotsur (CODA), Džesi Plemons i Kodi Smit Mekfi (The Power of the Dog) i Džej Kej Simons (Being the Ricardos), dok su u trci za najbolju sporednu glumicu Kaitriona Balfe i Džudi Denč (Belfast), Arijana Debozi (Priča sa zapadne strane), Kirsten Danst (The Power of the Dog), Anžanu Elis (Kralj Ričard) i Džesi Bakli (Mračna kći).

Priznanje za najbolji adaptirani scenario moglo bi pripasti Džejn Kempion za “The Power of the Dog”, Šon Hejder (CODA), Rjusukeu Hamagučiju i Takamasi Oe (Povezi me), Megi Džilenhol za adaptaciju „Mračne kćeri“ Elene Ferante, kao i Denisu Vilnevu, Eriku Rotu i Džonu Spejtsu za „Dinu“.

Za originalni scenario takmiče se Pol Tomas Anderson, Kenet Brana, Zek Bejlin, Adam Mekej i Dejvid Sirota, Eskil Vogt i Joakim Trir.

Ceremonija dodele Oskara odvijaće se 27. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.