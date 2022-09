Otvorena Evropska noć istaživača u Beogradu

BEOGRAD – Evropsku noć istraživača pod sloganom „Ulice pod svetlom nauke“, otvorio je danas u Beogradu ambasador i šef Delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre, a otvaranju su prisustvovali i ambasador Francuske Pjer Košar, koordinatorka „ReFocuS Art“ projekta Tanja Adnadević i koordinatorka „ScienceSCool“ projekta Biljana Šljukić Paunković.

Tanja Adnadević je rekla je da su se ove godine potrudili da uz malu pomoć nauke osvetle ceo grad. „Upravo pod sloganom „Ulice pod svetlom nauke“ najveća naučna zabava u Evropi održaće se danas istovremeno u više od 25 zemalja, a očekuje se da će se naučnoj avanturi širom kontinenta pridružiti više od milion posetilaca“, istakla je Adnadević.

Zamenica šefa Evropske delegacije Plamena Halačeva rekla je da je ovo jedna od popularnijih inicijativa Evropske unije koja se proslavlja u stotinama gradova i da više od milion ljudi širom sveta učestvuje u tome.

Evropska noc istraživaca je prilika da se široj javnosti, naročito mladim ljudima predstave naučni radovi, dostignuca radova koja su fascinantna zato što direktnu utiču na naš svakodnevni život, takođe, to je prilika da podstaknemo znatizselju mladih ljudi da postanu naučnici, makar na jedan dan, možda će neko od njih postati novi Nikola Tesla, nova Marija Kiri“, poručila je Halačeva.

Ona je dodala da je ovo veliki trenutak za Srbiju, uzimajući u obzir značaj manifestacije.

„Srbija uz pomoć Evropske unije danas obeležava 13. Noć istraživača, 25 gradova iz čitave zemlje učestvuje ove godine, to je još samo jedan dokaz da je Srbija deo Evropske naučne zajednice, Srbija aktivno učestvuje u naučnim programima Evropske unije“, poručila je ona.

Naučnici i instituti Srbije su vrlo uspešni u najvećem evropskom programu koji se zove „Horizont 2020“, gde se više od 400 naučnih projekata u Srbiji vrši uz finansiranje Evropske unije, u iznosu od 135 miliona evra.

Evropska unija je do sada uložila više od 88 miliona evra u projekte za razvoj, inovacije i istraživanja u Srbiji, sa 31 milionom evra koje je obezbedila naučnim fondu, rečeno je na otvaranju.

Ambasador Francuske Pjer Košar istakao je da mu je velika čast što može da prisustvuje velikom otvaranju.

„Radujem se, eto, što po danu otvaram Noć istraživača, ali nauka je tako puna paradoksa i čuda i to je razlog što nas tako privlači“, rekao je Košar.

On je istakao da nije slučajnost što se otvaranje dešava ispred Francuskog instituta, koji širom otvara vrata znanja i kulture, dodao je ambasador.

Rekao je i da je Srbija zemlja nauke, te da je posebna cast otvarati jedan događaj ovog tipa, ali je ponosno istakao dugogodišnju saradnju između Francuske i Srbije, u oblasti fizike, hemije, mathematice i robotike, pre svega.

Nakon dve godine pauze Evropska noć istraživača dovešće u Beograd mlade naučnike i iz gradova koji nikada do sada nisu bilu zastupljeni.

Pored Beograda u Noć istraživača uključeni su i Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Niš, Kragujevac, Inđija, Pirot, Pančevo, Čačak, Gornji Milanovac, Kruševac, Trstenik, Leskovac, Kikinda, Šabac, Ranovac, Petrovac na Mlavi, Negotin, Zaječar, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac i Rekovac.

(Tanjug)

