Otvorena izložba fotografija „Crno sunce“ u Likovnoj galeriji Kolarca

BEOGRAD – Izložba fotografija „Crno sunce“ autorke Marije Ćalić otvorena je večeras u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine i trajaće do 18. marta.

Kako je umetnica objasnila u tekstu za postavku, dela nastala za celinu “Crno sunce” podstaknuta su pronalaskom obimne fotografske građe raspoređene u kutije za slajdove kupljene na beogradskoj Kalenić pijaci.

Stotine kolor snimaka sadrže vizure kretanja nepoznate porodice kroz eksterijere i ambijente Zapadne Afrike, verovatno iz 1968. i 1969. godine.

Pretpostavlja se da je u pitanju porodica lekara iz bivše Jugoslavije, u misiji zdravstvenih službi u Akri, ali i njihovo proputovanje kroz predele i gradove država Togo, Niger i Benin, uz jezero Volta i obale okeana i putevima koji vode ka džungli.

“Manjak saznanja o tim privatnim nalazima odvodi me ka pretpostavci geografije snimljenih mesta, ličnostima i njihovim doživljajima. Ujedno se postavlja pitanje i nameće mogućnost korišćenja fotografije kao sredstva za oblikovanje naknadne, imaginarne, domišljene realnosti”, zapisala je autorka.

Fragmenti i zapisi koje nose fotografije, ukazuju autorki Ćalić da je slučajno postala vlasnik evidencije nečijih života, te joj se čini da pomalo liči na posmatrace po muzejima koji pažljivo razgledaju ostatke bivših civilizacija u naporu da razume nestali svet.

Ona smatra da se kroz ovakav susret povezuje realnost koja se nekad odvijala, sa slojevima mogućeg, zamišljenog i drugačijeg života koje uvodi podsvest.

Poredak lične istorije ne otkriva sve nivoe stvarnosti, niti je moguće složiti se oko jedinstvenog doživljaja mesta i radnji u njemu.

Umetnica Marija Ćalić je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a fotografiju je studirala na “St. Martin’s Sćool of Art” u Londonu i član je ULUPUDS-a.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.