Otvorena izložba o „YU grupi“ povodom koncerta 10. septembra na stadionu Tašmajdan

BEOGRAD – Druženje sa dugovečnim jugoslovenskim i srpskim rok bendom “YU grupa” uoči koncerta 10. septembra na stadionu Tašmajdan, kao i otvaranje izložbe „Više od 50 godina čistog rokenrola“ upriličeno je danas u klubu Marsh Open Space u centru Beograda.

Na susretu sa medijima bili su članovi benda braca Žika i Dragi Jelić, kao i Petar Jelić.

Žika Jelić se prisetio svih fotografija u kolažnom formatu koje oslikavaju njihovu bogatu karijeru nekad i sad kroz skoro 52 godine trajanja.

On je napomenuo da su imali prve svirke kao sastav „DŽentlmeni“ iz koga će nastati „YU Grupa“, te da je impresioniran svim fotografima koji su ih pratili na koncertima i van muzičkih pozornica.

Žika je istakao da im je u poslednje vreme glavni zvanični fotograf Wood, koji je priredio i izložbu posvećenu njima pod nazivom „Pogledi sa šanka“ 2020. godine baš namenski za njihov jubilej od pet decenija nastanka.

Ovom prilikom, prvi put je prikazan trejler za budući dugometražni dokumentarni film o YU grupi koji režira Darko Lungulov, gde se vidi da je bend usled više sile imao i jednu pauzu u radu od 1981. do 1987. godine.

Reditelj se obratio putem video poruke na velikom platnu, i otkrio da trenutno ima korona virus, te da mu je žao što je sprečen da prisustvuje događaju uživo.

Lungulov je izjavio da je snimanje filma počelo još 2015. godine i da se studiozno nastavljalo kroz snimke na licu mesta njihovih mnogih koncerata i nastupa na festivalima, kao što se vidi u trejleru, na Beer festu.

„Poslednji kadrovi će biti snimljeni na koncertu 10. septembra. Premijera se očekuje tokom naredne, 2023. godine. Sproveli smo fondaciju za prikupljanje sredstava za završetak filma, upućenu fanovima, da nam pomognu koliko mogu da naša YU Grupa dobije svoj dokumentarac nakon sedam godina od početka snimanja. Kažem „naša“, jer svi u Jugoslaviji doživljavamo „YU grupu“ kao da je naša, svako ponaosob tako misli. Biće ovo epski dokumentarni film o epskoj grupi“, istakao je video porukom režiser Darko Lungulov, poznat po dva igrana ostvarenja „Tamo i ovde“ (2009) i „Spomenik Majklu DŽeksonu“ (2014).

Poznati muzički novinar, rok publicista Petar Peca Popović podsetio je na istorijat naštanka YU grupe kada je tadašnji disk džokej i radio voditelj Zoran Modli sredinom novembra 1969. godine ugostio Žiku Jelića koji je objavio da sprema novi bend.

Popović je otkrio da je to tada bilo neverovatno da neko sa svojih 28 godina formira grupu.

YU Grupa je onda zvanično nastala 29. novembra 1970. godine, kada je njihov koncert organizovao takođe spomenuti Zoran Modli koji je osmislio tada i javni konkurs da se bendu dodeli i adekvatno ime.

„Sećam se da mi je Žika jednom rekao – slabo nam ide, ove nedelje sviramo samo pet puta. Eto kakvi su oni oduvek bili, to retko ko može danas. Oni su imali od 200 do 250 koncerata godišnje. Taj patent tolike količine nastupa su nasledili kasnije i: „Bijelo dugme“, „Riblja čorba“, „Azra“, „Parni valjak“, „Bajaga i instruktori“, analizirao je Peca Popović.

On je ocenio da danas bendovi znatno manje sviraju, ni približno toj cifri i podvukao da je veoma važna kilometraža u karijerama muzičara, a da je YU Grupa za pet decenija prešla barem 120 000 kilometara.

„Nikada nisu izašli loše raspoloženi, nisu nikad mogli da prevare publiku, nisu pravili razliku da li sviraju u nekom selu ili velikom gradu ili ogromnim festivalima. Uvek su davali svoj maksimum kao najdugovečnija grupa na ovim prostorima. Da bi bio najbolji i dugo trajao, možeš biti samo ovakav kao YU Grupa i nikako drugačije, sve ostalo je samo PR i foliranje“, zaključio je Petar Peca Popović.

Retkost je danas u Srbiji da jedan rok bend doživi više od 50 godina uspešne karijere, i mnogi za njih kažu da su domaći “Rolling Stones”, koji su osvajali čitav region i dalje.

Marko Maršićević ispred „Marsh produkcije“ i prostora „Marsh Open Space“ podsetio je da je koncert za veliki jubilej bio planiran na datum kada su i osnovani 29. novembra 2020. godine u Štark Areni, ali usled epidemije virusa Kovid 19 taj spektakl nije mogao da se održi.

Onda drugi put su se nadali da će proslavu obeležiti tokom 2021. godine u Mts Dvorani, ali ni tada nisu imali sreće iz istog razloga preduge pandemije.

Što se tiče velikog koncerta na Tašmajdanu 10. septembra, pripremili su veliki spisak domaćih i regionalnih gostiju koji će sa njima pevati i svirati na pozornici, neki su bili večeras kao podrška – Dejan Cukić, Nikola Čuturilo Čutura.

Takođe, od poznatih bili su prisutni – rok novinar Petar Janjatović, fotograf Nebojša Babić, muzičari Ivan Stanković (bas gitarista „Riblje čorbe“ i hard rok benda „Orvel69“), Ivan Fece Firči (bubnjar, EKV).

Dugovečna YU Grupa objavila je 12 studijskih albuma pretežno za diskografske kuće “Jugoton” i “PGP RTS”, a svirali su na svim mogućim koncertnim prostorima duž cele bivše Jugoslavije.

(Tanjug)

