Otvorena izložba „Predgrađa“ Mirona Mutaovića

BEOGRAD – Izložba „Predgrađa“ umetnika Mirona Mutaovića je otvorena večeras u umetničkom prostoru „KvArt BW“, na drugom spratu TC Galerije Belgrade, u kompleksu Beograd na vodi.

Publika je danas na izložbi, koja će trajati do 22. marta, mogla videti pojedinačne, figurativne, grupne i žanr-scene malih i srednjih formata.

Kako je zapisano u pratećem tekstu za izložbu „Predgrađa“, ljudske figure, prikazi pejzaža, arhitektonskih celina na radovima autora, sličniji su obrisima i senkama dalekih i nejasnih formi nego realističnim predstavama.

Umetnik transponuje ono što je emotivno, iskustveno i ljudsko – kroz naslućivanje sadržaja.

Miron Mutaović (50) je diplomirao 1997. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, dok je 1999. magistrirao na istom fakultetu, kada je postao član ULUS-a.

Jedan je od osnivača umetničke grupe „KEROZIN“, poznate po radu u Muzeju avijacije i uspešnim izložbama.

Do sada u karijeri je imao 23 samostalne izložbe i učestvovao na više od 100 kolektivnih u zemlji i inostranstvu i dobitnik je mnogih nagrada i priznanja.

Od 2005. godine on je zaposlen kao profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu.

(Tanjug)

