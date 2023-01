Otvorena izložba „Simfonija stvaranja“ Sare Marković u Domu omladine Beograda

BEOGRAD – Izložba “Simfonija stvaranja” autorke Sare Marković otvorena je sinoć u Galeriji Doma omladine Beograda i trajaće do 29. januara.

Na otvaranju izložbe su govorili Bojan Savić, akademski slikar, kao i Marko Lazičić, profesor na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu.

Autorka Sara Marković je istakla da joj veoma znači podrška dvojice starijih kolega koji su je usmeravali na njen rad i kreativnost, a da je najviše zahvalna mentoru Miroslavu Lazoviću, sa kojim se najbolje slaže i razume, ima najbliskiju komunikaciju, te ju je vodio kroz stvaralaštvo.

U tekstu za novu izložbu Bojan Savić je zapisao da u umetnici Marković živi jedan renesansni majstor, koji može da drži četkicu, pero, flomaster ili digitalnu olovku, koji dobro gradi izraz koji je prepoznatljiv u svim vremenima.

Ona tako predvodi govor mlade generacije, ilustrativnim prikazom renesansnog realizma, vodeći unutrašnji izraz ka savremenoj umetnosti.

Tokom svog kratkog govora, Savić je otkrio da je autorki predavao predmet Likovna kultura u srednjoj školi, tako da se znaju duže, i onda je ocenio da ona veoma tvrdoglavo voli da stvara samo to što je zamislila i drži se tih svojih principa i senzibiliteta, što po njemu nije ništa negativno.

Dalje je u samom tekstu Savić zapisao da su crteži baza za njene slike, puni crno-belih kontrasta, bogati detaljima, kompozicijski uredni, stilizovani nalik japanskih „manga“ koje su jedna od inspiracija za njen rad. Tema crteža su realni portreti i figure koje umetnica pozicionira u jedan svet prepun mašte, i od njih pravi bića sa mitološkim neofantastičnim motivima, osnažuje ih i daje im slobodu da se kreću u linearnom prostoru gde konstruiše vitraže, razne ornamente, rozete i druge magične detalje.

On je dalje analizirao da slike karakteriše snažni, estetsko privlačni izgled figura koje kroz energične palete boja postaju nesvakidašnje, kao likovi iz bajke.

Motivi koji se iznova pojavljuju kroz slike (plavetnilo vode, karmin-crvene ruže) su naizgled uobičajeni iz svakodnevnog života koje Sara pretače živopisnim pokretima četkice.

„Gradi svoje scene ilustrujući svoj unutrašnji svet, crta i slika do poslednjeg detalja, daje platnu harmoniju, u bojama i u kompoziciji. Iskreno se radujem njenoj prvoj izložbi, i verujem da je pred njom svetla budućnost, jer ova mlada umetnica sa svojim stavom u umetnosti, ispunjava samo najviše standarde koje sama sebi postavlja“, zaključio je Bojan Savić u svom tekstu.

Marko Lazičić je naveo da se izložba tako mlade autorke uklapa u sam naziv kulturne ustanove – Dom omladine, jer ona nudi program i radove koje se obraćaju mladima, komunicira sa tom ciljnom grupom, te da u tom pogledu predstavlja nešto sasvim novo u konceptu i selekciji likovne scene u Galeriji DOB-a.

Talentovana umetnica je na svojoj prvoj samostalnoj ižložbi podarila ljubiteljima likovnih lepota devet zaista izuzetnih slika koje podsećaju delimično kao na gigantske table budućeg stripa ili grafičke novele, veoma atraktivno, čudesno, bajkovito i izazivajju nadasve vrhunski estetski utisak i užitak.

Tih devet dela nose nazive – “Simfonija u plavom”, “La vie en rose”, “Luminous”, “Moonlight sonata” – sve slike u tehnici akril na platnu, “Enćanted Lake” (akril na drvetu), “Arrow of Light”, “Ave Maria”, “The girl in the dream” i “A happy scene” – sve tuš i pero na papiru.

(Tanjug)

