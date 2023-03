Perović: Dodela Oskara predvidiva, očekivala sam inventivniji i zabavniji scenario

BEOGRAD – Filmski kritičar Sandra Perović izjavila je danas da je dodela Oskara bila predvidiva, i da je očekivala inventivniji i zabavniji scenario, a kao najveće iznenađenje istakla je da nekoliko ključnih filmova iz kategorije najbolji film kao što su Duhovi ostrva, Tar, Fabelmanovi, Trougao tuge, nisu osvojili ni jednu zlatnu statuetu.

Ona je za Tanjug je rekla da smatra da iako je voditelj Džimi Kimel bio na visini, da je sama ceremonija bila dosadna i sterilna, a kao jedan od razloga navela je šamar od prošle godine o kome se pričalo dugo nakon tog incidenta.

Perovićeva navodi kao jedno od iznenađenja to što se vratila praksa da film sa najviše nominacija osvoji najveći broj Oskara, pogotovo, kako kaže, u onim glavnim kategorijama, za najbolji film, najbolju režiju, glavnu ulogu.

„Ovoga puta to je bila ženska uloga i osvojila je Mišel Jeo, jer smo nekoliko prethodnih godina imali iznenađenja od strane Američke filmske akademije kada je reč za kategoriju najbolji film, dakle to su bili mali nezavisni filmovi koji nisu važili za favorita, ali je ove godine sve bilo predvidivo“, istakla je ona.

Smatra da film, koji je odneo najveći broj nagrada „Everything everywhere all at once“, u kom se pominju rodna pitanja, pitanja multikulturalnosti, statusa imigranata, kao takav jeste politički korektan i samim tim, kako kaže, ima potencijal da osvoji sva priznanja.

„Sve u isto vreme je neobična mešavina, naučno fantastična komedija apsurda, koja je doživela veliki uspeh na bioskopskim blagajnama u proteklih godinu dana, ali interesantno, dobila je i pozitivne kritike od strane onih koji filmove ocenjuju. To je nezavisno ostvarenje. Posle toga će ta platforma biti pojačana i ovaj film će nastaviti da živi na tom talasu uspeha. Zanimljiva je ta njegova tema i možda je to nešto što je kod Američke filmske akademije i presudilo da osvoji ovoliko Oskara“, objasnila je Perovićeva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.