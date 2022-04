Pijanistkinja Kristijana Pegoraro: Želela sam nastup u BG

BEOGRAD – Italijanska pijanistkinja Kristijana Pegoraro nastupiće večeras premijerno u Beogradu na samostalnom koncertu naziva “Fantasia Italiana” u Operi i teatru Madleanianum, a specijalno za agenciju Tanjug ističe da je odavno imala želju da nastupi u Srbiji i da joj je milo što joj se ta želja sada ispunila.

“Veoma mi se sviđa kod vas, i budući da sam prvi put u Srbiji, još uvek se upoznajem sa vašim gradom, i za sada uživam u ovo malo vremena. Moram reći da je Beograd zaista prelep grad. Imala sam prilike da se upoznam sa muzičarima iz orkestra koji će nastupati sa mnom na koncertu danas, svi su divni ljudi i umetnici. Takođe, veoma mi se dopada vaša kuhinja, hrana je fantastična, ukusna, vrhunska. Sunčano vreme nas je poslužilo, iskoristili smo ga za izlazak, tako da sam veoma srećna što sam ovde”, prenela je za Tanjug svoje prve utiske o Beogradu – umetnica na klaviru Pegoraro, tokom jedne od proba na sceni Madleanianuma.

Ona će nastupiti sa dirigentom maestrom Lorencom Porciom uz orkestar Opere i teatra Madlenianum na Velikoj sceni ovog pozorišta u Zemunu i tako u Beograd stižu aktuelne zvezde italijanske klasične muzike.

Delo “Fantasia Italiana” je album koji je debitovao 2019. godine na rasprodatom koncertu u Karnegi holu u Njujorku i nudi najpoznatiji repertoar velike italijanske muzičke tradicije, od baroka – “Četiri godišnja doba” Antonija Vivaldija, do romantizma Pučinijevih intermeca i Maskanjija, prolazec?i kroz uvertire Đoakina Rosinija i Đuzepea Verdija.

Koncert se organizuje u koprodukciji Opere i teatra Madlenianum i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, i za italijansku svestranu divu biće to prvi susret sa beogradskom publikom.

Ponekad su umetnici sujetni, ili jednostavno nervozni, uzbuđeni, imaju tremu, jer ne znaju šta da očekuju kada se na turnejama nađu u novom gradu i državi za njih, i sreću se sa novim auditorijumom.

Pitanje je šta Kristijana oseća i očekuje večeras na koncertu?

“Srećna sam što se nalazim na ovoj pozornici, uživam da sviram za publiku. Nikada se ne plašim kada sam na sceni, trema kod mene ne postoji, to je mesto na kome želim da budem. Sigurna sam da će muzika biti pobednik i takođe će postati sredstvo da steknemo još više prijatelja. Tu smo svi zajedno da provedemo divno vreme na koncertu – publika, čitav orkestar, dirigent. Nadam se da će se to i desiti, da će to iskustvo biti jednako svima”, nadahnuto je govorila umetnica klasične muzike.

Pijanistkinja se osvrnula na i dalje aktuelnu temu – pandemija korona virusa, koja još traje i posle dve godine od kako je zaustavila ceo svet.

“Bilo je užasno svim umetnicima kada je izbila pandemija. Moj život se u potpunosti promenio, jer sam navikla da stalno putujem i nastupam u različitim zemljama sveta, i ođednom nisam ništa od toga mogla da uradim. Za umetnika to je izuzetno loše, jer mi moramo da komuniciramo sa našom publikom. Ipak, ja sam pozitivna osoba, tako da pokušavam da pronađem dobre stvari čak i u tako teškim vremenima”, istakla je italijanska umetnica i napomenula da je za vreme karantina (lokdauna) krenula da izmišlja neke nove vidove kreativnosti sa muzikom, kao što su koncerti ili predavanja onlajn.

Takođe, imala je tada dovoljno vremena da komponuje, stvara nove muzičke komade za klavir, i na taj način je “rođen” njen novi album – CD sa radnim nazivom “Sunce pandemije”.

“Tu je sublimirana muzika koju sam oduvek želela da sviram, i ona leči dušu, od Baha do Astora Pjacole, i drugi predivni komadi. Pandemija mi je na neki način pomogla da povežem sve te projekte zajedno”, objasnila je Kristijana Pegoraro.

Koncert večeras ima cilj da upozna publiku sa italijanskom muzičkom kulturom, i to ne samo stručnjake u ovoj oblasti, vecjh i nove ljubitelje, kako je ranije govorila o svom projektu umetnica.

Možda je danas na neki način teže približiti novim generacijama neprolazna remek dela italijanskih kompozitora kakvi su bili Verdi, Pučini, Vivaldi ili Rosini i predstaviti im dragoceni legat koji su ostavili celom svetu.

“Veoma sam ponosna što sam Italijanka, i što imam takvo zaveštanje u muzici. Osim klasike, Italija ima ogroman legat i u rok muzici, kao i operi, naravno, jer svi znaju za italijansku operu. Ali, ja sam pijanista, i da bih izvodila taj repertoar klasike, moram da napravim svoje transkripcije za klavir i orkestar. Na taj način širim italijansku muziku širom sveta”, kaže pijanistkinja, koja je navedene inovativne transkripcije za klavir i gudački orkestar lično uređivala sa dirigentom Lorencom Porcijom.

Umetnici će svirati čuvene stavove, uvertire i intermeca italijanskih majstora u novim aranžmanima, a dirigent će se predstaviti i jednom svojom kompozicijom “Dvanaesta noć – Serenada za gudače”, koju je stvorio za vreme pandemije, što će biti veoma značajno, prema rečima Kristijane.

“Srećni smo što ćemo vam predstaviti kompletan repertoar italijanske muzike, i to izgleda umemo da radimo najbolje. Sviramo zaista prelepu muziku, naširoko popularnu, poznatu svima, a za nove generacije mislim da je veoma dobro da nauče o svim tim delima, da zavole muziku, posebno oni najmlađi. Važno je da ih naučimo o svemu tome baš dok su još mladi”, napomenula je muzičarka.

Ona je i poznata radijska i televizijska voditeljka koja nastupa na italijanskim i svetskim radio stanicama, a čest je gost popularnih italijanskih TV programa.

Veoma je neobično da pijanistkinja klasičnog repertoara odlazi istovremeno u popularnu sferu medija, a takođe je širom sveta portparol turističke kampanje svoje rodne Umbrije i čest je gost italijanskih ambasada i kulturnih centara u promociji Italije i italijanske muzike.

Deluje da je veoma teško postići toliko različitih angažmana koje zahtevaju vreme i predanost poslu.

“Tačno je da mi nije jednostavno, na svim navedenim projektima radim bukvalno po ceo dan i noć, neprestano. Ipak, mislim da je tajna u tome da je potrebno da volite ono što radite. A ja veoma volim sve što stvaram, muziku, da sviram klavir, ali i da širim lepotu muzike. Jeste da delim ljubav prema muzici kroz moje koncerte, a opet to mogu i kroz televiziju i radio kao masovne medije, onda je to velika stvar, dobijamo čitav paket, sve ide zajedno”, smatra Kristijana, i dodaje da uvek ima toliko toga da se promoviše – prelepi muzički komadi, remek dela, umetnost generalno.

Ona je objasnila da na svojim koncertima voli da priča o delima koje izvodi, da upozna publiku sa repertoarom, kompozitorima, priča anegdote, želi da sve učini živim, da veče ima svoju dinamiku.

Na taj način joj se čini da će publika u sali više ceniti ono što ona radi na sceni jer im tokom izvođenja približava sva ta dela o kojima nisu znali ranije.

Neverovatno je da je karijeru započela sa samo pet godina, kao “čudo od deteta”, osvojila je brojne nagrade. Već sa 16 godina je diplomirala sa najvišim pohvalama na Konzervatorijumu u Terniju (Italija) i na taj način kao da je uveliko krenula da živi svoj san.

“Oduvek sam želela da budem koncertni pijanista, to sam znala od malih nogu, što mi je i pomoglo u životu, jer nekako i nisam imala izbora – samo sam htela da sviram klavir. Srećom, to sam i postigla i nisam dozvolila da me bilo šta omete u tome”, otkrila je ona.

Nastavila je studije u Beču i na Mocarteumu u Salzburgu i Visokoj školi umetnosti u Berlinu, onda u Menhetn muzičkoj školi u Njujorku, dakle opet naporna putovanja na više kontinenata.

“Mislim da je to bilo neophodno, jer su u pitanju drugačija iskustva, sa različitim profesorima, koji vas nauče nešto posebno, svaki je imao svojstveni pristup. Takođe kada menjate zemlje, suočavate se sa novim, različitim kulturama i to vas veoma obogati ne samo kao umetnika, već i kao čoveka”, analizirala je Kristijana, a onda je nastavila.

“Srećna sam što sam imala prilike da iskusim to bogatstvo i savetujem sve mlade ljude da urade isto: upoznaju različita mesta, profesore, i žive svoj život punim plućima. Ipak smo mi umetnici, muzičari, ali nismo samo izvođači koji sviraju i čitaju note, moramo publici pružiti nešto od sebe. Ako smo bogatiji za sva ta iskustva, onda uvek možemo publici pokloniti toliko toga više”, rekla je umetnica.

Pijanistkinja italijanskog porekla, za koju “New York Times” piše da je “umetnica najvišeg kalibra”, nastupala je na najprestižnijim scenama u Evropi, SAD, Južnoj Americi, Aziji i Australiji.

Izgleda da ne postoji mesto na planeti gde nije gostovala, ili ipak ima nekih želja za nastupe?

“Kako sam premijerno u Beogradu i Srbiji, eto ovde kod vas mi je bila želja da nastupam, i ostvarila mi se. Najveća mi je želja samo da nastavim da radim ono što radim. Nije ni važno šta sam ja u svetu ili šta predstavljam, da li sam slavna ili ne. Ja sviram za ljude, za publiku. I to je za mene najveća radost, da delim pravu lepotu muzike svima na planeti, i samo da budem u prilici da tako nastavim, da ne prestanem, to mi je san”, zaključila je za Tanjug italijanska pijanistkinja Kristijana Pegoraro.

(Tanjug)

