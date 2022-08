Piksiz se posle 33 godine uspešno vratili u Beograd

BEOGRAD – Uticajni američki alternativni sastav Piksiz nastupio je večeras pred nekoliko hiljada posetilaca na Tašmajdanu.

Ni povremena kiša nije sprečila posetioce da uživaju i da aplauzima, upaljenim mobilnim telefonima i pevanjem isprate dugoočekivani nastup benda kog predvodi autor, pevač i gitarista Blek Frensis.

Bend iz Bostona je na početku karijere svirao jedini put u Beogradu i Srbiji u Studentskom kulturnom centru 1989, dok je koncert na Tašu održan iz trećeg pokušaja nakon pandemijskih odlaganja 2020. i 2021. godine.

Uz odličan zvuk, Piksiz su isporučili niz njima svojstvenih gitarskih bučnih i melodijski „pomerenih“ pesama, od onih sa početaka rada poput „Bone Maćine“, „Caribou“, „Isla de Encanta“ i „Gigantic“.

Frensis, gitarista Džo Santijago, bubnjar Dejvid Lovering i basistkinja Paz Lenčantin su stigli i do nedavnih singlova „Human Crime“ i „There’s Moon On“, koji najavljuju predstojeći album „Doggerel“.

Bend se dosta zadržao na albumima sa kojima je stekao širu popularnost u svetu – „Doolittle“ (1989) i „Bosanova“ (1990) – isporučivši sa njih, između ostalih, „Gauge Away“, „Monkey Gone To Heaven“, „Wave of Mutilation“, „Rock Music“ i „Havalina“.

Poslovično suzdržani na pozornici, Frensis i ostali nisu se obraćali posetiocima, a svirka je tekla od sigurnih izvođenja kao u poletnoj i raspevanoj „Here Comes Your Man“ do pomalo nezgrapnih „Debaser“ ili „Velouria“.

U drugoj polovini dvočasovnog koncerta Frensis se prihvatio akustične gitare i izveo između ostalih usporeniju inačicu „Wave of Mutilation“ i „Where Is My Mind?“, čiji je refren zdušno pevao čitav stadion.

Piksiz su sa Taša ispraćeni višeminutnim ovacijama publike, koja je dozivala neuspešno bend i nakon što su upaljena svetla i puštena ođavna muzika.

(Tanjug)

