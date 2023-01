Plesna predstava „Pepeljuga“ Aleksandra Ilića 20. i 21. januara u Skoplju

SKOPLJE – Nacionalna opera i balet iz Skoplja izvešće 20. i 21. januara plesnu predstavu „Pepeljuga – Love is in the Air“, u koreografiji Aleksandra Ilića, saopštila je danas ta severnomakedonska kuća.

Bajka Braće Grim, u premijernom izvođenju nove podele solista i ansambla baleta, smeštena je u savremeni koreografski ambijent, a u novoj postavci Pepeljuga je malo pomerena u odnosu na bajkoviti i ustaljeni libreto, kaže se u saopštenju.

„Radnja predstave je smeštena u sedamdesete u vreme čuvenog filma ‘Brilijantin’ kada su mlade devojke nosile lepršave haljine, isfenirane kose sa trakama i rajfovima na glavi, a muškarci začešljavali svoje kose na razdeljak“, podsećaju iz Nacionalne opere i baleta.

„Pepeljugu“ su radili i kostimografkinja iz Hrvatske Katarina Radošević Galić, scenografiju Filip Korunovski iz Makedonije, dizajn zvuka Georg Draušnik iz Hrvatske, a dizajn svetla je oblikovao Milčo Aleksandrov.

(Tanjug)

