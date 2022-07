Počeo tradicionalni karneval u Vrnjačkoj Banji

VRNJAČKA BANJA – Posle dve godine pauze, sinoć je tradicionalnim uručenjem ključeva otvoren 18. Vrnjački karneval, koji će trajati do 17. jula.

Ove godine karneval su otvorili Bajaga i instruktori, a zatvoriće nekadašnja pobednica Evrovizije Marija Šerifović.

Tokom Vrnjačkog karnevala biće obeležen i Dan opštine Vrnjačka Banja, 14. jula, kada će na Trgu nastupiti muzičari koji su ponikli u Vrnjačkoj Banji, kao što su Van Gog i Slavko Banjac, a svi koncerti su besplatni.

Direktor Turističke organizacije Vrnjačka BanjaIvan Trifunović izjavio je za Tanjug da je Vrnjački karneval jedna je od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji sa više od 300.000 posetilaca i učesnika.

„Slavimo punoletstvo Vrnjačkog međunarodnig karnevala. Mogu da kažem da nas 16. jula očekuje velika povorka na Promenadi. Ono što je bitno jeste da nas očekuje kvalitetan program svih osam dana, do kasno u noć. Sve je to pripremila opština Vrnjačka Banja u realizaciji Turističke organizacije Vrnjačka Banja“, rekao je Trifunović.

Prema njegovim rečima, to je doprinelo da se Vrnjačka Banja podigne na ovaj nivo.

Plan opštine Vrnjačka Banja jeste da se manifestacije podižu za po jednu lestvicu više.

Vrnjački karneval, uz Sabor trubača u Guči i Egzit, najveća je turistička manifestacija u zemlji.

Organizatori najavljuju bogat program u narednih nedelju dana, a naredne subote, u glavnoj povorci, preko 50 karnevalskih grupa iz Evrope i Brazila.

„Energija je divna. Publika je divna. Kada oni tako dobro reaguju na nas, i da mi još više uživamo. Mislim da je karneval baš napredovao i svake godine je sve bolji“, kažu za Tanjug iz novosadske plesne grupe Samba Mantok.

(Tanjug)

