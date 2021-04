Pozorišni festival u Parobrodu od 10. do 17. aprila

BEOGRAD – Prvi “Pozorišni festival u Parobrodu” biće održan od 10. do 17. aprila na sceni Ustanove kulture Parobrod u Beogradu kao presek predstava u okviru produkcije te institucije, saopštili su organizatori.

Na taj način publika može da se upozna sa pozorišnom scenom Parobroda i da prati sve one komade koji već neko vreme čine stalan repertoar, kao i da vidi nova ostvarenja koja će u narednom periodu biti deo teatarskog programa.

Festival se otvara u subotu sa predstavom „Šuma na kraju vremena“ u režiji Ivana Jovića, prema tekstu Monje Jović, u izvođenju Anđele Popović.

Ta monodrama predstavlja surove priče žena koje je oblikovala istorija na ovim prostorima, kao suočavanje sa tragičnim odnosom ljudskih bića prema prirodi koju žele da menjaju.

U ponedeljak, 12. aprila na repertoaru je „Holivudski san“ po motivima komada „Džepovi puni kamenja“ autorke Meri Džons.

Režiju i adaptaciju potpisuju sami glumci ovog poznatog dela – Miloš Đurović i Dušan Matejić, a specifičnost projekta je da samo dva glumca igraju sve – mnogobrojne likove iz te drame.

Radnja je fokusirana na dvojicu mladih statista na snimanju holivudskog filma, koji pokušavaju da ostvare svoje snove.

Susret sa velikom filmskom mašinerijom ih u početku fascinira, a zatim počinju da upoznaju i njene druge strane, posebno kada se jedan od njih zaljubi u glavnu glumicu.

Taj komad je bio popularan na sceni Ateljea 212 koji se godinama sa velikim uspehom igrao, a glavne uloge su tada tumačili Nenad Jezdić i Nebojša Cile Ilić.

Utorak, 13. april, rezervisan je za predstavu „Uspomene Sare Bernar“ u režiji Srđana Markovića, u izvođenju Gale Šalipur i Ivana Ninčića.

Duo drama ilustruje život čuvene glumice Sare Bernar u druženju sa svojim batlerom, kroz prizmu poslednjih dana i putem njenih uspomena.

Komad je pre nekoliko sezona igran i u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao koprodukcija sa Šabačkim pozorištem, gde su igrali Slobodan Beštić i Dobrila Stojnić.

„Disko svinje“ (Disco Pigs) kao komad čuvenog irskog autora Endija Volša, igraće se 14. aprila, a već je bio na sceni UK Parobroda skoro izveden u okviru ovogodišnjeg Beogradskog irskog festivala.

Jovana Golubović i Strahinja Padežanin igraju dvoje mladih tinejdžera koji se susreću sa novim, do tada nepoznatim emocijama, koje razvijaju jedno prema drugom tokom emocionalnog i seksualnog sazrevanja.

Komad je delo studenata glume Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Branislava Lečića i asistenta Dubravke Kovjanić.

Čuvena drama se igra dugo u SNP-u (Novi Sad), a jedno vreme je bila i na repertoaru BDP-a, kada su igrali Bane Trifunović i Marija Karan.

Snimljen je i film 2001. godine, sa Silijanom Marfijem, danas zvezdom serije “Birmingemska banda” (Peaky Blinders).

Performans “Zemlja” je na programu 15. aprila, u režiji Jadranke Anđelić, gde igra performerka Ljubica Damčević.

Sledećeg dana igra se drama “Čekanje” u režiji glumca i muzičara Ivana Jevtovića, a u toj duo drami, koja je ranije bila deo repertoara UK Parobrod, igraju Janko Cekić i Lazar Dubovac.

Inspiraciju za projekat autori su pronašli u italijanskoj drami “Čekajući Marčela” tandema Stefano Riči i Đani Forte.

To je priča o usamljenosti, otuđenosti, odvojenosti od realnog života, o čovekovoj potrebi za socijalizacijom, o nadi da će svi biti prihvaćeni od strane društva.

Završni dan festivala 17. aprila predviđen je za predstavu “Zagonetka revolucije”, u produkciji Dah teatra, u režiji osnivača tog neverbalnog pozorišta pokreta – Dijane Milošević, dok igraju – Evgenija Eškina Kovačević, Ivana Milenović Popović, Ivana Milovanović i Ivan Nikolić.

(Tanjug)

