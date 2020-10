Pozorište „Duško Radović“ sutra slavi 71. rođendan

BEOGRAD – Malo pozorište „Duško Radović“ iz Beograda sutra će proslaviti 71. rođendan, a početak programa obeležiće izvođenje najnovije predstave „Dečak sa koferom“ po tekstu Majka Kenija u režiji Damjana Kecojevića, najavljeno je iz ovog teatra za decu.

Posle predstave, čija je premijera bila 8. oktobra, tradicionalno će biti dodeljene godišnje nagrade „Božidar Valtrović“, „Marija Kulundžić“ i „Milena Načić“.

Odluku o dodeli nagrada za najuspešnija umetnička ostvjrenja u predstavama koje su premijerno izvedene u prethodnih godinu dana, doneo je tročlani žiri u sastavu – Miloš Samolov (predsednik), Dušica Sinobad i Tatjana Stanković.

Pored godišnjih nagrada, ovom prilikom direktor pozorišta Aleksandar Nikolić će dodeliti jubilarne nagrade i zahvalnice.

Malo pozorište „Duško Radović“ u proteklih godinu dana izvelo je četiri premijere – „Srce u junaka Kraljevića Marka“ u režiji Juga Radivojevića, „Pepeljuga“ reditelja Stevana Bodrože, „Guliver“ Isidore Goncić i spomenuta „Dečak sa koferom“ Damjana Kecojevića.

Osim sopstvene produkcije, pozorište je aktivno i u programu „Mali pozorišni eksperti“ u saradnji sa nezavisnom umetničkom trupom „Tri groša“ kao program za razvoj dečje pozorišne publike, koji postoji od 2016. godine, u potpunosti je besplatan, i ove godine prima do 12 novih članova.

Tako pozorište poziva decu uzrasta od 8 do 12 godina da se pridruže tom programu, koji će se održavati u prostorijama “Duška Radovića”, i radionice se realizuju jednom do dva puta mesečno, uvek subotom od 12.00 do 14.00.

Formular sa sajta teatra potrebno je preuzeti i popuniti najkasnije do petka 30. oktobra, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do ponedeljka, 2. novembra.

