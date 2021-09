Pozoriste mladih otvara novu sezonu predstavom „Tri musketa“

NOVI SAD – Pozorište mladih u Novom Sadu sezonu 2021/2022. počeće 11. septembra u 20 sati premijerom predstave „Tri musketara“ po motivima istoimenog romana Aleksandra Dime u režiji Darijana Mihajlovića.

Mihajlović je povodom premijere istakao da je njegovo viđenje musketara malo drugačije i da je ovo priča o pojedincima, ljudima koji ne pripadaju kolektivu, već žele da se ostvare kao individue.

„Likovi tokom svoje borbe za pravdu koju na kraju i postižu ostvaruju sebe kao izuzetne pojedince. Ta naša avantura počinje dolaskom Dartanjana kao u Diminom romanu. Postoji više tema, jedna je selo-grad, večna toma koja postoji kod Dime i zato je to veliki roman. Dartanjan prvo nailazi na otpor grada prema selu, na otpor musketara prema sebi i to prvo mora da pobedi. Kasnije mora da pobedi stavove koje donosi sela, a to su: šta je država, šta je zemlja, šta je patriotizam, sve te stvari mora da preispita“, rekao je Mihajlović.

Dartanjanov lik tumači mladi glumac Darko Radojević koji kaže da je rad na ovoj predstavi bio naporan ali zanimljiv.

„Meni kao mladom glumcu bilo je novo to što smo imali različite probe: koreografske, pevačke, probe mačevanja… Bilo je vrlo intezivno i kreativno, nekada naporno, ali mislim da je to savršen trening za mladog glumca koji želi da napreduje, posebno u 21. veku“, rekao je on.

Aleksandar Milković koji glumi lik sluge Planšea kaže da je ovo predstave u kojoj ima svega, jer se mešaju žanrovi.

„Zanimljivo je, dinamično je, zahteva od glumaca potpunu spremnost i predanost. Koliko god delovalo da Darijan nije zahtevan reditelj, zahtevan je, ali ja volim takve reditelje jer oni izvuku najbolje od svakog glumca. Da li smo uspeli ostaje da se vidi u petak na pretpremijeri i u subotu na premijeri“, rekao je Milković.

Ovom predstavom Pozorište mladih u Novom Sadu počinje sezonu u kojoj će obeležiti 90 godina uspešnog rada.

