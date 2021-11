Predstava Ateljea 212 se zbog Lecica povlaci sa festivala

BEOGRAD – Ekipa predstave „64“ autorske Tene Štivičić, u režiji Alisa Stojanovic i produkciji Atelja 212 iz Beograda neće učestvovati u daljim aktivnostima Susreta pozorišta/kazališta u Brčkom pošto su saznali da je član festivalskog žirija glumac Branislav Lečić, kaže se u proglasu ekipe.

„Iz razloga što se pomenuti član žirija aktivno uključio u podelu medija u Srbiji na podobne i nepodobne, konstantno i posvećeno baveći se u, za njega, podobnim medijima, isključivo iživljavanjem, zlostavljanjem i u svakom smislu maltretiranjem naše koleginice Danijele Štajnfeld, ne možemo ga smatrati ni na koji način osobom koja može da ocenjuje naš rad, niti to želimo da dozvolimo“, kaže se u proglasu.

Dramaturškinja Biljana Srbljanović je na svom fejsbuk profilu Leja Keler objavila proglas ekipe predstave „64“, navodeći da je pročitan u petak na 38. regionalnim „Susretima pozorišta/kazališta“ u Brčkom, u kome se kaže da su obavešetni „samo sat vremena pre početka predstave da je Lečić član žirija“.

Kako se navodi, Atelje je predstavu odigrao u Brčkom „samo iz poštovanja prema publici“, i dodaje se: „Nadamo se da ćete razumeti zašto nećemo učestvovati u ostalim aktivnostima festivala“.

Glumica Štajnfeld bila je pre nekoliko meseci optužila Lečića za silovanje, ali je Više javno tužilaštvo u Beogradu ocenilo da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo. Prigovor Štajnfeld na odluku tužilaštva potom je odbio Apelacioni javni tužilac.

Na navode iz proglasa, Lečić je danas odgovorio preko svoje fejsbuk strane navodeći da se „desila neprijatna scena“ u Brčkom, kada je posle predstave Ateljea 212 izašla Stojanović i pred glumcima rekla da ne žele da ih ocenjuje u žiriju jer, kako je navela, glumac napada grupu medija i optužuje Štajnfeld.

„Posle ovoga, napisao sam Alisi poruku, jer sam je voleo i cenio i kao reditelja i kao osobu. Rekao sam joj kako je to čudno da postoji samo jedna opcija – da sam kriv, a ne postoji opcija da je Danijela lagala. I to bez obrzira na pravosnažnu odluku o odbacivanju krivične prijave i brdo dokaza koji ne samo da pokazuju da nema elemenata da sam učinio to za šta me je optužila“, naveo je Lečić.

Glumac je istakao da na delu „zamena teza“, jer je njega „napala grupa medija u stravičnoj kampanji koja je trajala punih pet meseci u punom intenzitetu, a nastavila i posle, evo tri meseca nakon službene odluke Tužilaštva“.

„Ne, ne optužujem Danijelu. Opet obrnuto. Ona je mene optužila javno, a i krivično prijavila policiji i Tužilaštvu. Ja se branim. Da li mi treba oduzeti pravo i da se branim posle svih napada i optužbi koje su pljuštale na moj račun mesecima nemilosrdno, dok sam ćutao i čekao da sve zvanično bude završeno?“, upitao je Lečić.

On je naveo da neće ćutati niti biti ravnodušan, jer su na njegovoj strani „i pravda i istina i pravo“.

„Šta je na strani vas koji želite da postanete glasni aktivisti i borci na moj račun, iako znate da nisam kriv? Ima sigurno nešto što je uz vas, ali pravo i istina nisu, to je sigurno“, zaključio je Lečić.

(Tanjug)

