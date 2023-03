Predstavljen domaći filma “Troje” na 51. FEST-u

BEOGRAD – Domaći film “Troje” reditelja Petra Pašića, biće premijerno prikazan večeras u bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade – Sala 7, u okviru selekcije “FEST 51”.

Na konferenciji za novinare u Mts Dvorani, osim režisera, o filmu su danas govorili producent Igor Turčinović i glumice Marina Ćosić i Milica Vrzić.

Drama “Troje” će biti prikazana na 51. FEST-u i sutra uveče u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center – sala 2, kao i u petak na sceni Cineplexx Galerija Belgrade – Sala 5.

“Odrastao sam na Festu, i više volim kad imam premijeru baš na ovom festivalu, nego kada je onako samo solo premijera. Kada se desi na Festu, znači da su neki stručni ljudi odabrali da moj film bude ovde prikazan, u društvu drugih filmova, što mi znači, jer to znači i legitimitet”, istakao je režiser i ko-scenarista Pašić, čiji je i film “O bubicama i herojima (2018) imao premijeru na Festu 2018.

Priča filma “Troje” prati junake Ivana i Veru, mladi bračni par, oboje uspešne u svom poslu, koji žive u luksuznoj vili, sa ćerkama Petrom i Vanjom.

Aleksandar je njihov najbolji prijatelj – arhitekta, kao i Verin kolega sa posla, koji redovno provodi vreme sa njima.

Ivan i Aleksandar su prijatelji iz detinjstva, često izlaze po noćnim klubovima gde Ivan na neki način vodi dvostruki život. Sve će se promeniti jednog dana kada iznenađujući predlog koji Aleksandar iznese Ivanu ne napravi haos u njihovim životima, a tiče se mogućeg ljubavnog trougla.

“Pre dve tri godine koscenaristkinja Katarina Mitrović i ja smo krenuli da razmatramo o mogućim projektima, i imali smo neke priče koje su nas zanimale. Ali mene je oduvek interesovao taj svet odnosa gde spoljašnjost deluje kao da je sve fino, dobro i lepo, a zapravo unutra se odvija neki mračniji deo, sakriven iza te fasade. Kada smo gledali kako to da prikažemo na platnu, ova priča je sama od sebe nastajala, iz nekih životnih situacija koje sam video i znao, iz moje okoline. Onda smo sklapali tu priču koja čini rezultat onoga što smo upravo i hteli da pokažemo”, objasnio je reditelj nastanak filma sa veoma kontraverznom tematikom.

Glavnu ulogu tumači jedan od najboljih glumaca srednje generacije Igor Đorđević, aktuelan sa TV serijom “Bunar”, a veoma istaknut sa izvanrednim rolama u serijama “Koreni” i “Meso”.

Uz njega igraju – Marina Ćosić, Damjan Kecojević, Ana Radanović, Natalija Radanović, Danica Radulović, Dejan Tončić, Milica Vrzić, Mladen Lero, Jovana Mladenović.

Reditelj je istakao da mu je bilo najvažnije da ne budu banalni u filmu, već da prikažu likove kao “žive ljude koje možemo da sretnemo bilo gde svuda oko nas”, i da se njima apsolutno veruje.

“Svako od njih može biti vaš prijatelj, brat, komšija, a da onda ođednom takav karakter ima ogromnu transformaciju, koju mi kao gledaoci vidimo, i koju zna samo on i možda neko njemu blizak. Uglavnom su to neke skrivene stvari koje niko drugi ne zna, kao u ovom filmu. To što ispliva, sticajem nekih okolnosti ili ne, uvek mora negde na kraju da se pojavi na površini”, zaključio je režiser.

Glavnu žensku ulogu igra Marina Ćosić, koja smatra da su svi likovi ovde nevini, odnosno da niko tu nije učinio bilo šta pogrešno, iako se tako misli na prvi pogled.

“Jesu tabu teme – slobodna ljubav, seks, fetiši, ali opet, zavisi kako se gleda. Moj lik ne bi pristajao na nešto što ne želi, sigurno nije ucenjena ili slično, već ona čini to što čini u filmu, jer želi da ispuni želju svom mužu. Ako gledamo sa jedne strane ko je krivac, to možda jeste Ivan, ali po meni, niko nije kriv, niko ih ne tera da rade bilo šta”, ocenila je Marina Ćosić, poznata iz TV serija “Istine i laži”, “Urgentni centar”, “Pogrešan čovek”, i trenutno za Pink produkciju snima i telenovelu “Zakopane tajne”.

Upravo realizaciju filma “Troje” potpisuju “Pink Film International Studios” – PFI, platforma “Apollon” i kompanija “Telekom Srbija”, o čemu je govorio producent Igor Turčinović, koji se iskreno zahvalio što se ovaj film nalazi na Festu, jer to mu mnogo znači.

“Prošle godine smo u ime Pink grupacije najavili da ćemo snimiti 52 filma, to je plan. Do sada smo snimili 26 filmova, i mislim da je to svetski rekord, nadam se da će neko da ga zabeleži. Prvi projekti koje smo izbacili, ocenjeni su od strane kolega da se vidi da radimo bez dovoljno sredstava. Ali, kada su pogledali film “Troje”, takvi komentari su izostali”, naglasio je Turčinović, direktor filmskih studija u Šimanovcima, koji realizuje zajedno sa Željkom Mitrovićem čitav konglomerat projekata od 52 dugometražna igrana filma.

Producent je naveo da je drama “Troje” rađena u izuzetno skromnim uslovima, ali da se to nimalo ne vidi, jer je rezultat filma u vizuelnom pogledu takav da deluje kao da je rađen sa vrhunskim budžetom.

“Film deluje raskošno, a snimili smo ga za samo 15 dana, što je takođe uspeh. Ljudi iz sveta filma znaju da je to malo, a eto mi smo i to uspeli. Ovaj žanr je dosta deficitaran kod nas. Nema ovakvih tema, to je jedna ljubavna priča, malo smelija, i ovakvih filmova nije bilo kod nas još od naslova “Una” Miše Radivojevića”, napravio je paralelu Turčinović, i najavio da će za Pink i Telekom, reditelj Pašić režirati još filmova, različitih žanrova, od komedija do mjuzikla.

Pašić je svoj prvi dugometražni film “Rock’n’Roll uzvraća udarac” (2006) takođe snimao za Pink.

Njegovi kratki filmovi “Zadnja želja”, “Svadba” i “E-pigs” prikazani su i nagrađivani u zvaničnim programima mnogih festivala.

Producent je ocenio da bi ovaj film, u distribuciji kuće “Taramount Film” mogao ići redovno u bioskope posle Festa i da bi dostigao 50.000 gledalaca, što po njemu nije nimalo slab rezultat u našim okolnostima, i naglasio da ne postoji recept za uspeh, ne može unapred da se predvidi hoće li neki film biti uspešan.

Nakon toga, film bi bio ubačen na platformu “Apollon” i na Pinkove TV kanale.

Turčinović je najavio da će i film “Usta puna zemlje” u njihovoj produkciji, biti prikazan na 51. FEST-u i to na samom zatvaranju u nedelju, 5. marta. Reč je o poslednjem, testametarnom filmu reditelja Puriše Đorđevića, koji nas je napustio u novembru 2022. u 98. godini.

Autorsku ekipu drame “Troje” čine i direktor fotografije Vladan Janković, montažer Stevan Matić, kompozitor muzike Nemanja Mihajlović.

