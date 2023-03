Predstavljena nova svemirska odela za narednu misiju NASA na Mesec

BEOGRAD – Američka svemirska agencija (NASA) i vazduhoplovna kompanija Aksiom Spejs (Axiom Space) predstavile su prototip svemirskog odela koje će astronauti nositi u misiji Artemis III – prvom sletanju ljudske posade na Mesec posle 1972. godine, javlja TV mreža CBS.

U poređenju sa glomaznim i nefleksibilnim odelima misije „Apolo“ koja su dovela do pada astronauta dok su hodali po Mesecu, nova odela su dizajnirana da budu mobilnija, izjavio je Rasel Ralston, zamenik menadžera programa EVA u Aksiom svemiru.

„Ovo odelo će biti mnogo lakše za hodanje ili za obavljanje mnogih potpuno istih zadataka koje su radili u Apolu, čak i više, ali na malo lakši način“, rekao je Ralston.

Redizajn svemirskog odela obuhvata sve – od glave do pete.

Nova kaciga nudi poboljšanu vidljivost, a čizme su specijalno dizajnirane za hodanje po Mesecu, zajedno sa toplotnom izolacijom pogodnom za južni pol Meseca.

Da bi pripremili odelo za sletanje na Mesec, planirano za 2025. godinu, Aksiom Space i NASA će fino podesiti i proceniti odelo kroz testiranje u laboratoriji za neutralnu plovnost Džonsonovog svemirskog centra u Hjustonu, gde je deo bazena dubokog 12 metara pretvoren u lunarni pejzaž.

„To će nam biti zaista sjajan pokazatelj koliko je odelo pokretno i kakav će umor, ako ništa drugo, osećati članovi posade nakon šest ili sedam sati rada“, rekla je Lara Kerni, koja nadgleda program u NASA i obezbeđuje da Aksiom ispunjava zahteve.

Ralston je rekao da su odela blizu konačne verzije, sa jednom značajnom razlikom – u boji.

Spoljni sloj će biti beo i napravljen od milara i kevlara za misiju, koja će astronaute odvesti na deo Meseca gde se u kraterima beleže neke od najhladnijih temperatura u Sunčevom sistemu.

„Odlazak u trajno zasenjeno područje na Mesecu je nešto što nikada ranije nije urađeno, ničim“, rekao je Ralston.

NASA je poverila projekat Aksiomu nakon 15 godina razvoja sopstvenog mesečevog odela sledeće generacije.

Kompanija je prilagodila više od polovine NASA-inog originalnog dizajna.

Prema Pegi Vitson, jednoj od direktora u Aksiomu i bivšoj astronautkinji koja je provela više vremena u svemiru od bilo kog drugog Amerikanca, svemirsko odelo je prvo koje je posebno dizajnirano da odgovara ženama.

Svemirsko odelo 21. veka je napravljeno korišćenjem napredne tehnologije, kao što su laserski sekači koji precizno seku različite tkanine i 3-D štampači koji kreiraju komponente, što rezultira uštedom troškova i vremena.

Međutim, određene komponente se i dalje sklapaju pomoću tradicionalnih mašina za šivenje, prenosi CBS.

U junu prošle godine, NASA je odabrala dve kompanije, Aksiom i Collins Aerospace, da naprave buduća svemirska odela za let na Mesec i na Međunarodnu svemirsku stanicu. Te dve kompanije će proizvoditi astronautska odela u vrednosti do 3,5 milijardi dolara, u periodu do 2034. godine.

(Tanjug)

