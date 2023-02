Premijera filma „Usekovanje“ zakazana za održana 7. februara u Beogradu

BEOGRAD – Domaći igrani film „Usekovanje“ u režiji Siniše Cvetića biće premijerno prikazan 7. februara u Mts Dvorani, najavila je danas autorska i glumačka ekipa u Beogradu nakon projekcije za medije.

Specijalno za Tanjug, mladi režiser Siniša Cvetić je ukratko predstavio svoj debitantski film rečima da je „veoma zabavan i vrlo duhovit, a onda u isto vreme jako ozbiljan i tužan“.

„Film „Usekovanje“ predstavlja priču o mojoj generaciji, i o mlađima od mene, ali i o našim roditeljima. Mislim da bi svi trebalo da pogledaju film da bismo bolje razumeli jedni druge“, najavio je Cvetić svoje delo kao preporuku da publika odvoji vreme upravo za ovu porodičnu dramu u poplavi drugih filmova ili TV serija.

Novi film ima pozorišnu atmosferu, sve se odigrava u jednom danu i gotovo većim delom u jednom prostoru, u stanu glavnih junaka koji imaju slavu, tako da deluje kao jednočinka na pozornici sa jedinstvom mesta i vremena.

Ipak, reditelj za Tanjug kaže da mu nije to bio neki veliki izazov da snima na jednoj lokaciji u formi pozorišne drame, iako shvata da to ljudi mogu pomisliti, jer su ga već pitali na tu temu.

„U suštini ono što je važno jeste da su likovi dobro napisani i onda sve ostalo funkcioniše, nevezano da li se radnja odigrava na Titaniku, ili u jednom stanu. Mislim da će svuda dobra priča funkcionisati“, ocenio je Cvetić, koji je otkrio da bi veoma voleo da režira i TV serije, u ovoj hiper produkciju, mada za sada nema konkretnih ideja za taj format.

Pojavila se nova generacija filmskih reditelja i scenarista koji snimaju danas zanimljive filmove donekle sličnog senzibiliteta, gde spada ostvarenje „Kelti“ Milice Tomović, TV serija „Jutro će promeniti sve“, ili projekti reditelja Koste Đorđevića – „(S)Kidanje“, „Reži“ i uskoro najnoviji „Žal“.

Izgleda da se konačno daje šansa mladim autorima da realizuju svoje kreativne ideje i da ulaze na tržište sa iskusnijim kolegama, što je slučaj i sa naslovom „Usekovanje“.

„Iskreno se nadam da je došlo to vreme, da nam se ono konačno dešava, mada važno je da postoji taj kontinuitet. Nije dovoljno da se napravi jedan film, već mora da se nastavi dalje, da bi se sami reditelji razvijali. Ali, naravno, postoji neka scena mladih reditelja koja se uveliko formira i zbog toga mi je jako drago“, istakao je reditelj koji je već završio svoj drugi igrani dugometražni film naziva „Jorgovani“, čiji je scenarista takođe David Jakovljević, pisac „Usekovanja“.

Kako je opisao reditelj, reč je o jednoj komediji ili satiri na domaću filmsku i serijsku scenu, gde glavne uloge tumače Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić.

„Završili smo film „Jorgovani“, trenutno je u montaži, i ne bih znao kada će biti premijera. U pitanju je priča o jednoj televizijskoj ekipi koja dobija nagradu za najbolju TV seriju. Te iste večeri oni idu na kućnu žurku kod producenata i tamo se svašta ponešto dešava“, zaintrigirao je režiser radnju svog sledećeg filma.

Na konferenciji za medije, Cvetić je pričao i na tu temu da su ovim filmom scenarista i on želeli da naprave presek društva i da kroz jednu porodicu pokušaju da prikažu neke razne probleme koji evidentno postoje u Srbiji.

„Pojedinac je delimično kriv, ali društvo i vreme u kome živimo zapravo čine najveću štetu i onda se obrušavaju na porodicu koja se posle raspada, kao posledica svega toga“, naglasio je reditelj.

Scenarista Jakovljević je otkrio da je sa kolegom rediteljem radio kratke filmove i već stekao iskustvo kao pripremu za dugometražni projekat.

Dramaturg je podelio tu činjenicu da je tokom studija na FDU pisao najslabije dijaloge na svojoj klasi, gde su ga kolege kritikovale da sve zvuči „naučno“ ili „robotski“, a nikako prirodno.

Onda je kasnije razvio svoj stil pisanja da dijalozi, kao u filmu „Usekovanje“, imaju naturalizam u govoru, skoro kao dokumentarizam, i odabrao je porodičnu slavu u ovom ostvarenju, kao dobar okvir i povod da se mnogo toga desi u toj atmosferi.

Glavnu ulogu tumači Pavle Mensur, njegove roditelje igraju Bojan Žirović i Aleksandra Balmazović.

U ostalim ulogama tu su: Marko Grabež, Anita Ognjanović, Zlatan Vidović, Dubravka Kovjanić, Milica Janevski, Aleksandar Đurica, Aleksandra Pleskonjić Ilić, Jovana Gavrilović, Momčilo Pićurić i Vahid Džanković.

Film je snimljen u produkciji kuće “Košutnjak film” i saradnji sa Filmskim centrom Srbije.

Producent filma je Zoran Janković, iskusan u svom poslu decenijama, koji je naglasio koliko je danas veoma važan kontinuitet da mladi autori mogu da rade često, a ne da godinama čekaju na novi film.

„Mi u našoj produkciji smo oduševljeni ovim nadarenim mladim ljudima Sinišom i Davidom, tako da smo sa njima postigli dogovor da snimimo tri filma zaredom. Završili smo već drugi, naziva „Jorgovani“, a biće i treći, čiji je radni naslov „Je l’ grmi il’ se zemlja trese?“. Retko koji autori mogu danas dobiti ovakvu priliku. Vrlo su profesionalni obojica u radu u svim fazama nastanka, te se nadam da ćemo plodonosno nastaviti saradnju“, istakao je Zoran Janković, i dodao da će „Usekovanje“ putovati na mnoge festivale i u planu je prodaja raznim evropskim televizijama.

Umetnički direktor je Slobodan Terzić, a direktorka filma Višnja Nikitin.

Film je imao nedavno prikazivanje na 16. izdanju festivala „Kustendorf“ na Mokroj Gori kod Emira Kusturice, a nakon Beograda, “Usekovanje” će imati premijeru 8. februara i u Novom Sadu.

Na konferenciji su govorili i glumci – Pavle Mensur, Anita Ognjanović, Marko Grabež.

Mlada glumačka nada Mensur je naveo da se mnogi danas osećaju izopšteno i povučeno, kao crne ovce u porodici, što je iskusio i njegov junak Jovan u ovom filmu.

Glumac smatra da se u životu očekuje od mladih da se nekako brzo i naglo prebace u svet odraslih, što je ponekad teško, a priznaje da se i on sam u životu nalazi u toj fazi.

„Usekovanje“ predstavlja portret jedne porodice i njene crne ovce i najmlađeg člana – Jovana.

Tajne slavke trpeze isplivavaju na površinu kroz niz dramskih zapleta koji upoznaju publiku sa porodicom tokom jednog dana.

Glumica Anita Ognjanović, premijerno u srpskom dugometražnom filmu, približila je svoj lik da je to osoba koja je odrasla u disfunkcionalnoj porodici, i da ima kompleksan odnos sa svojim ocem.

„Polazila sam od njenih slabih tačaka i faze razvoja i odrastanja. Ona tera neki inat svom ocu koji je u drugom braku, te moj lik ima stotinu slojeva ispred sebe i nekako se brani“, rekla je Anita Ognjanović.

Naime, ta porodica se priprema i obeležava krsnu slavu – Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Radnja prati sve članove porodice u jednom danu i stanu, za vreme slave, gde roditelji kriju od svog sina i gostiju da se razvode.

Sa druge strane, Jovan krije od njih da se drogira i nada se da će ga vanzemaljci izbaviti iz beznadežnog i besmislenog postojanja na zemlji.

Marko Grabež igra Dušana, rođenog brata od Jovana, koji je navodno uspeo u životu.

„Taj lik je u zanimljivoj poziciji, jer se naizgled izvukao od te porodice, ne živi više sa njima. On ima posao, devojku, živi sa njom, ali kao da ipak ne voli toliko sve to na šta se navikao, već bi i on pre da odigra video igrice sa svojim bratom u sobi iz koje je otišao. Inače, scenario sam pročitao u jednom dahu, kasno noću, nisam trepnuo, i odmah sam znao da ne može da omane i da će biti jedan od najboljih filmova kod nas“, napomenuo je Grabež, veoma tražen glumac u Srbiji.

Kroz slavsku atmosferu i alkohol, kao i pojavu nenajavljenog gosta, dolazi do otkrivanja mnogih porodičnih tajni i sukoba.

Filmsko ostvarenje je do sada učestvovao i na dva filmska festivala u Srbiji, u Nišu, glumac Pavle Mensur dobio je specijalno priznanje žirija za ulogu Jovana, Aleksandra Balmazovic povelju za izuzetnu žensku ulogu – Mile i Anita Ognjanović nagradu za epizodnu žensku rolu.

U Sopotu je film dobio nagradu publike, Na 44. Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, „Usekovanje” je osvojilo Nagradu publike i nagradu za režiju u Glavnom takmičarskom programu sa još 12 ostvarenja iz celog sveta.

Autorsku ekipu filma čine: Marko Milovanović (direktor fotografije), Tihomir Dukić i Marko Tisovec (montažeri), Luka Broćić (kompozitor), Bojan Jovanović (scenograf), Snežana Karl (kostimografkinja).

Od 9. februara film „Usekovanje“ će biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji širom zemlje i regiona zahvaljujući kući „Art Vista“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.