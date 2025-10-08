Preminuo Zdravko Šotra: Po ovim filmovima i serijama pamtićemo velikog reditelja

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini.

Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima, preminuo je noćas u 93. godini.

Reditelj Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. godine, u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd radio je od njenog osnivanja 1958. godine do 2001. godine, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji domaće televizije.

Iza sebe ostavio je neizbrisiv trag, a jedna od veoma popularnih emisija koju mnoge generacije i danas pamte je svakako „Obraz uz obraz“ sa Milenom Dravić i Draganom Nikolićem koja se emitovala na televiziji Beograd gde je bio i zaposlen.

Režirao je filmove koji su obarali bioskopske rekorde kao što su Braća po materi, Lajanje na zvezde, Zona Zamfirova, Ivkova slava , kao i brojne televizijske filmove i drame: Više od igre, Boj na Kosovu i Šešira profesora Vujića, Santa Maria della Salute, Ranjeni orao…

Koje serije je režirao Zdravko Šotra?

Potpisao je serije „Ranjeni orao“, „Greh njene majke“, „Nepobedivo srce“, „Više od igre“, „Gde cveta limun žut“, „Santa Maria della Salute“ i mnoge druge.

Pored filmova, režirao je i filmove koji su postali kultni, a deset najgledanijih navodimo u nastavku:

„Više od igre“ 1977. godine,

„Šesta brzina“ 1981. godine,

„Boj na Kosovu“ 1989. godine,

„Gospođa Ministarka“ 1989. godine,

„Lajanje na Zvezde“ 1998. godine

„Zona Zamfirova“ 2002. godine,

„Ivkova slava“ 2005. godine,

„Ranjeni orao“ 2009. godine,

„Šešir profesora Koste Vujića“ 2012. godine,

„Santa Maria della Salute“ 2016. godine.

