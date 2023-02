Producentkinja Tana predstavila britanski film “Trinaest života” na 51. FEST-u

BEOGRAD – Poznata britanska producentkinja Gabrijel Tana predstavila je danas britanski film “Trinaest života” čuvenog američkog reditelja Rona Hauarda, koji će imati večeras premijeru na 51. FEST-u.

U susretu sa medijima u MTS Dvorani, ćerka čuvenog producenta Dobrivoja Tanasijevića – Den Tane je istakla da je FEST za nju veoma važan, jer slavi film i njihov posao, voli ovde uvek da dolazi, i bila je već nekoliko puta, te da je “uvek divno vratiti se”.

Na otvaranju 51. FEST-a sinoć u Mts Dvorani, njen otac je dobio prestižnu i počasnu nagradu “Beogradski pobednik”.

“To je zaista sjajna stvar za mog oca, i sve nas u porodici. Nagrada je stigla za filmove koje je on snimao 70-ih i 80-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije, i nekako o tim ostvarenjima se malo zna. Sada posle 40 godina, dobio je priznanje od FEST-a za taj svoj rad”, objasnila je Gabriel Tana.

Na otvaranju FEST-a juče je bio prikazivan i nagrađivani kratki film „Bakšiš“ Katerine Tana, Gabrijeline rođene sestre.

“Kada se nađemo sestra, otac i ja, trudimo se da što manje pričamo o našim filmovima koje spremamo. Ne mešamo naš odnos i posao, tako da preskačemo te teme, odnosno više volimo da komentarišemo filmove drugih autora što smo gledali, koje nismo mi radili, pa govorimo o tome”, otkrila je Gabriel Tana u vezi porodičnih odnosa.

Onda se britanska producentkinja osvrnula na svoj film “Trinaest života” Rona Hauarda, koji će večeras biti u programu “FEST masters”.

Spasilačka misija je okupljena u Tajlandu gde su grupa mladića i njihov trener zarobljeni u sistemu podzemnih pećina koje su poplavljene – tako glasi ovaj zaplet novog filma katastrofe od dva i po sata, prema scenariju Vilijama Nikolsona.

U filmu prema istinitoj priči igraju poznati glumci i zvezde – Kolin Farel, Vigo Mortensen, DŽoel Edžerton, Tom Bejtmen, Pol Glison, i drugi.

“Privilegija i čast mi je što sam radila sa tako divnom i dobrom osobom kakav je Ron. Tako je otvoren za saradnju, nesebičan, i imali smo sreću da ga imamo na ovom projektu”, rekla je producentkinja.

Producenti “Trinaest života” su Brajan Grejzer, Ron Hauard i Tana, a odabrana je gigant kuća “Metro-Goldwyn-Mayer”, uz ostale – Bron Creative, Imagine Entertainment, Magnolia Mae, “Storyteller S”.

“Kasnije se desilo to da je kompanija “Amazon” kupila MGM – Metro Goldvin, i samim tim, naš film je odmah prešao na platforme, to je danas izgleda budućnost kinematografije. Ron Hauard je takođe, kao i ja, bio razočaran tom odlukom, ali tu nismo mogli ništa, jer je Amazon vlasnik prava filma. Oni odlučuju kako će film plasirati, te umesto u bioskope, on je sada na servisu za gledanje”, isticala je Gabriel Tana.

Prisetila se vremena kada je u Srbiji radila na filmu “Bela vrana” (2018) u režiji glumca Rejfa Fajnsa, sa kojim je realizovala i ostvarenja “Koriolan” (2011), takođe sniman u našoj zemlji, i “Nevidljiva žena” (2013), kao i “Vojvotkinja” (2008) i “The Dig”, gde je samo glumio, prikazan na FEST-u 2021.

Te 2018. godine na premijeri “Bele vrane” u Sava centru, Tana je zaplakala.

“Bila sam veoma emotivna i uzbuđena, jer sam želela da snimim film u rodnom gradu mog oca, tako da smo lepo radili u Beogradu, na istinitoj priči o jednom čoveku koji je donekle imao sličan životni put kao moj otac”, rekla je Tana.

Ona je otkrila da trenutno sprema i jedan važan film u Srbiji i da joj je oduvek bila želja da radi na ovim prostorima.

“Planiramo koprodukciju biografskog filma o Milevi Ajnštajn, tome se radujemo. Plan je da iza kamere bude irska rediteljka Ešten Volš.

“Trinaest života” biće prikazan večeras na sceni multipleks bioskopa Cineplexx Galerija Belgrade u Sali 7, a sutradan, na istom mestu, film će imati projekciju, samo u Sali 2.

(Tanjug)

