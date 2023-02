Program posvećen filmovima „Trejnspoting“ večeras u Beogradu

BEOGRAD – Program posvećen kultnom filmu „Trejnspoting“ (Trainspotting) iz dva dela, reditelja Denija Bojla, prema istoimenom romanu Irvina Velša, biće organizovano večeras u klubu „Berlin Monroe“ u Beogradu.

Ceo svet je upoznat kakav kult nosi ovaj pop-kulturni fenomen i šta je ostavio za sobom, i ljubitelji romana i filmova večeras će imati priliku da gledaju oba nastavka od istog režisera i da slučaju muziku – saundtrak iz tih kinematografskih dela.

Četiri problematična momka i jedna devojka – Begbi, Spud, Renton, Sik Boj i Dajen, otvorili su novo poglavlje u životima čitalačke i filmske publike, i neminovno uticali na formiranje generacija mladih koje su kasnije dolazile.

Glavne uloge su igrali – Juan MekGregor, Džoni Li Miler, Robert Karlajl, Keli Mekdonald, Even Bremner i drugi.

Prvi film je snimljen 1996. godine prema romanu iz 1993, što je bila prva knjiga Irvina Velša. Nastavak romana pod nazivom „Trejnspoting 2: Porno“ izašao je 2002, a ekranizacija tek 2017, jer glavni glumac Juan MekGregor i reditelj Deni Bojl nisu godinama razgovarali, a snimali su ranije i kasnije uspešne filmove („Malo ubistvo među prijateljima“, 1994, „Sasvim neobičan život“, 1997).

Kako navode organizatoti filmsko-muzičke večeri, ovaj legendarni film Denija Bojla sredine inspirisao je ljude da opet zarone, utope se i večno izgube u beskonacnom dnu, dok analiziraju suštinu svojih života, o uzivanju i moranju.

„Možda i izgubimo razum, omamljeni i pod dejstov nekih nevidljivih sila, ali ne u tišini. Lebdećemo itekako melodično i ritmično, jer ono što je ovaj film izdvojilo na još jednom nivou je taj nezaboravni saundtek“, zapisali su iz direkcije kluba Berlin Monroe.

Muzika „Trainspotting“ filmova donela je toliko toga dobrog, kvalitetnog i poznatog, ali i afirmisala nova, tada nepoznata imena, i tako oživela mnogobrojne kultne scene filma.

Od alternative, britpop, post-punk, new wave melodija do rane elektronske underground scene, muziku ovog filma činili su: Dejvid Bouvi, New Order, Joy Divison, Frankie Goes To Hollywood, Blondie, The Clash, Sleeper, Pulp, Blur, Primal Scream, Wolf Alice, Young Feathers, Fat White Family, Damon Albarn, Brajan Eno, Lu Rid, ali i Underworld, Prodigy i naravno Igi Pop.

Izvorni film je osvojio prestižnu britansku BAFTA nagradu za najbolji adaptirani scenario, a takođe nepregledan broj priznanja i nagrada, u kojima dominiraju reditelj i glavni glumac.

(Tanjug)

