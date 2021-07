Radoš Bajić: “Heroji Halijarda” će biti kruna moje karije

BEOGRAD – Igrani film ratne tematike “Heroji Halijarda”, kao i TV serija “Vazdušni most” prema scenariju i režiji Radoša Bajića, ušao je u drugu fazu snimanja, a njegov autor za Tanjug ističe da će upravo “Halijard” biti kruna njegove karijere.

Kako je objasnio režiser, ove godine po planu su završili sva dogovorena snimanja u trajanju od 45 dana, a naredne 2022. godine će se raditi identičan broj dana.

Filmski projekat i TV serija intenzivno su se realizovali od 22. maja na živopisnom Kosmaju, u selu Nemenikuće, gde je kompletno izgrađena veoma impresivna replika sela za potrebe snimanja tako ambiciozno zamišljenog poduhvata.

Snimanje se onda nastavilo krajem juna u Kragujevcu, dalje na planini Rudnik, a sledeće godine ekipa odlazi put Ravne Gore, Suvobora, sela Pranjani i Brajići u kojima se i odigrala ova ratna drama davne 1944. godine.

Autor Radoš Bajić prisetio se početka svoje karijere 1975. godine kada je igrao u svom čuvenom prvom igranom filmu “Sarajevski atentat” Veljka Bulajića i specijalno za Tanjug uporedio vreme tada i sada, gde postoji značajna razlika.

“Filmovi i serije u to vreme su dugo pripremani i snimani. Mnoge promene u globalnom shvatanju života, kao i društvene promene uslovile su to da su se snimanja danas svela na jedan oblik instant produkcije: čim se krene u realizaciju, već se najavljuje premijera i gotovo. Naš “Halijard” to svakako nije”, naglasio je reditelj i scenarista filma i TV serije.

“Sama ta činjenica da radimo tako studiozno govori o drugačijem konceptu od svih ostalih projekata i produkcija danas”, istakao je reditelj i dodao da je veoma zadovoljan kako je proteklo prvo poglavlje snimanja od punih 45 dana.

Filmska priča je zasnovana na najvećoj pojedinačnoj akciji spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovstva, poznatog imena „Operacija Halijard“.

U ovoj akciji, u leto 1944, sa aerodroma u selu Pranjani u podnožju Suvobora, srpski narod je spasio 508 američkih i drugih savezničkih pilota.

Bajić je istakao da su u ekipi veoma temeljno radili na ovako zahtevnom projektu, tri i po godine su pisali scenario, što podrazumeva istraživanje istorije, epohe, sve elemente tog vremena.

Ko-scenaristi na projektu su naš vodeći dramski pisac Dušan Kovačević, i Stefan Madžarević, dok iza filma stoji produkcija Radoša Bajića – kuća “Contrast Studios”, kompanija Telekom Srbija i Radio Televizija Srbije (RTS).

Jednu od važnih uloga ima i legendarni Žarko Laušević, koji je u poslednje vreme veoma često angažovan na novim domaćim filmovima i TV serijama.

“Naravno, znao sam oduvek da je Laušević veliki glumac, ali sada dok radimo, mogu i potpisati “sertifikat” sa tom tvrdnjom”, nije štedeo reči hvale Bajić, koji ga je opisao kao veoma profesionalnog kolegu, koji je samosvojan i izvanredan.

Sada dva glumca imaju prvu saradnju u karijeri, a kada je scenario bio gotov, Bajić ga je u januaru poslao Lauševiću sa idejom da se sastanu za 10 dana i popričaju o mogućem snimanju.

Ipak, Laušević se javio odmah sutra ujutru, scenario nije mogao da prestane da čita, i odmah pristao da u njemu glumi. “Mislim da i to dovoljno govori o projektu”, dodao je reditelj.

Kako autor kaže, osim Lauševića, i drugi glumci će imati značajne uloge i blistave kreacije, kao što je Radovan Raša Vujović, koji će snimati sledeće godine.

Da li postoje heroji danas, ko su oni, da li se mogu vratiti, ili su izumrli, svakako su pitanja za razmišljanje u vezi ovog filma.

“U poslednjih 30, 40 godina srpski narod je dobio jednu globalnu karakterizaciju da je divljački narod bez emocija i duše. Jedna od poruka koju će ovaj film poslati jeste da je srpski narod plemenit, dostojanstven, širok, human, čovekoljubiv, da se strahovito, nesebično žrtvuje da bi pomogao drugim ljudima. I u ovom slučaju je pomogao Amerikancima”, otklonio je sumnje produktivni scenarista.

“Halijard će otvoriti mnoge velike teme. Sam naslov filma je veoma enigmatičan. Prva pomisao je – ko su heroji? Da li su to američki piloti u povratku sa bombardovanja naftnih polja u Rumuniji, ili je heroj srpski narod, koji je njih prihvatio i njima davao krtinu, a on jeo splačine. Srbi su spavali po oborima i štalama, a pilote smeštao u gostinjske sobe sa mirisom dunja i bosiljka. To su velike poruke. Otvoriće Halijard velike teme, i naredne dve godine radim, i vidimo se u januaru 2023. godine kada planiramo premijeru filma”, naveo je Bajić.

Osim spomenutih glumaca, ovde igraju traženi i talentovani umetnici – Petar Božović, Nela Mihailović, Nikola Rakočević, Vučić Perović, Milan Vasić, Aleksandar Đurica, Isidora Minić, Jovo Maksić, Dragan Petrović Pele, Ljiljana Blagojević, Slobodan Boda Ninković, Nedeljko Bajić, Vanja Ejdus, Aleksandar Stojković, Đorđe Marković, Branko Janković, Branka Šelić…

U filmu igra više od 30 stranih glumaca, posebno Amerikanaca, neki od imena su – Stiven Mur, Pol Kles, Nikola Kent, Karl Varton, Tom Zahner, Majkl Stoki, Adam Devenport, Jadran Malkovič, Pol Marej, Hari Natanijel Epli, Aleks Papke.

Scenarista je veoma ponosan na činjenicu da je toliki broj stranih aktera u ratnom projektu, a takođe je izdvojio nekoliko imena talentovanih mladih glumaca, za koje je siguran da će napraviti odlične uloge – Nina Nešković, Teodora Dragičević, Čubrilo Čupić, Marko Radojević, Mihailo Perišić, Ognjen Nikola Radulović. Manir je reditelja da uvek u nove srpske projekte filmske i TV produkcije uvede neke nove mlade glumce, tako da i u ovom filmu ima najmanje dva, tri bisera.

Veoma plodan autor Radoš Bajić je u poslednjoj deceniji izuzetno produktivan kao scenarista i reditelj, jer je potpisao čak 100 epizoda kultne serije “Selo gori, a baba se češlja”, zatim 70 epizoda “Šifre Despot”, dve sezone “Psi laju, vetar nosi”.

Sada snima najduže, a manjeg je obima projekat, jer je u pitanju film i mini serija od 6 epizoda, mada on kaže da će serija verovatno biti i sa više nastavaka.

“Serija “Selo gori…” je realno, moj kapitalni projekat, koji čovek radi jednom u životu. To ne može da se dva puta dostigne. Ali verujem da će “Halijard” biti kruna moje karijere”, istakao je filmski autor.

“Kako sve to uspevam od silnih drugih projekata, tako što poslednje četiri godine samo to radim, posvećen sam ovom filmu i seriji. Treba razdvojiti projekte produkcije “Contrast Studios”, koja je jedna od najozbiljnijih i najuglednijih kuća u Srbiji, i moj lični autorski projekat. Ja se bavim samo “Halijardom”, to su obimna istraživanja, noći i dani provedeni u radu”, naglasio je Bajić.

Vojni aerodromi u Batajnici i Kovinu, vila „Zlatni breg“- nekadašnji letnjikovac dinastije Obrenović u okolini Smedereva, na obroncima Rudnika, i živopisni krajolici oko Kragujevca, svi oni su dočaravali atmosferu iz perioda Drugog svetskog rata u Srbiji. Nakon daljih priprema, koje počinju na jesen, ekipa će snimanje ovog filmsko-televizijskog projekta nastaviti na proleće 2022. godine.

Iako je kompletan autor “Halijarda” posvećen samo ovom ambiciozno zamišljenom višeslojnom poslu, njegova produkcija ne miruje, tako da će do kraja godine iz njihove kreativne radionice izaći serija “Azbuka našeg života” prema romanima Mirjane Bobić Mojsilović, u režiji njegove ćerke Jelene Bajić Jočić, a uskoro kreće i snimanje trećeg ciklusa dokumentarno-igranog serijala “Srpski junaci srednjeg veka” reditelja Gordana Matića.

(Tanjug)

