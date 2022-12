Robi Vilijams 27. i 28. juna 2023. u Pulskoj areni

ZAGREB – Britanski pop pevač Robi Vilijams održaće koncerte 27. i 28. juna u Pulskoj areni na turneji „XXV“, povodom izlaska istoimenog kompilacijskog albuma i 25 godina karijere, najavio je promoter Los Anđeles ejdžensi.

„Dve hiljade godina stari amfiteatar biće savršena pozornica za dva intimna nastupa s ograničenim brojem ulaznica na kojima će podsetiti na megahitove iz svoje cele karijere i doneti ono najbolje iz svog opusa“, naveo je zagrebački promoter.

Na nedavno objalvjenom albumu “XXV” Vilijams je svoje stare hitove ponovo izveo u pratnji Metropol orkestra, uz dodatak pet novih pesama, od kojih je „Lost“ odabrana kao poslednji singl.

Na albumu su „Let Me Entertain You“, „Come Undone“, „Love My Life“, „Millennium“, „The Road to Mandalay“, „Tripping“, „Bodies“, „Candy“, „Supreme“, „Angels“ i druge pesme.

Vilijams je počeo kao član sastava Tejk det, da bi se u svetski upsešnu samostalnu karijeru otisnuo 1996. obradom pesme Džordža Majkla “Freedom”, dok mu je album prvenac „Life thru a Lens“ izašao 1997. godine. U Hrvatsku se vraća deset godina nakon nastupa na zagrebačkom stadionu Maksimir.

