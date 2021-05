Šaban Bajramović postaje deo džez i blues muzeja u Americi

BEOGRAD – Čuveni Delta Mišišippi Blues Museum uputio je pismo projekt menaderu Nišville džez festivala u USA Jeleni Ivanjac, u kojim izražava nameru da se organizuje postavka o srpkom muzičaru „Šabanu Bajramoviću“, koji bi time postao prvi Srbin i Rom u svetu koji je deo njihove postavke.

Delta Mišišippi Blues Museum je legat za najpoznatije bluz muzičare iz SAD, posebno one potekle iz Delte Mišišippija.

Podsećamo da su ovi muzičari bili jezgro čitavog bluza i džez stilova koji su se kasnije raširili po celoj USA i izvršili uticaj na svetsku muziku.

Pored Delta Misisipi Blues Muzeja, želju za sličnom postavkom pokazalo još nekoliko bluz muzeja, kao i muzej u New Orleansu – najčuveniji džez muzej, čiji je direktor Greg Lambsi, sa kojim se direktor Nišvila Ivan Blagojević sreo u New Orleansu – potvrdio dolazak na Nišville, koji će se održati od 6.do 15. avgusta.

„Tokom Lambsijevog boravka u Nišu razgovaraćemo i o formiranjau spomen sobe Šabana Bajramovića u muzeju džeza u New Orleansu sa replikom statue Šabana Bajramovića, postavljenom na nišavskom keju“ izjavio je direktor Nišvila Ivan Blagojević.

U pomenutim muzejima biće snimani delovi dokumentarnog filma „Ja sam Šaban“ producenta i višestruko nagrađivanog reditelja Veljka Mirkovića, a u koprodukciji „Optimistic film“ i „Nišville jaž festivala“.

„Ja sam Šaban“ je priča o jedinstvenom romskom muzičaru i njegovom životu, ispričana iz ugla onih koji su ga poznavali, onih koji su radili sa njim, onih koji su mu se divili i pevali njegove pesme njemu u čast, ali i onih koji su znali i njegove strasti prema životu i slobodi.

(Tanjug)

