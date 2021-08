SAD: Povlači se popularni pevač Toni Benet

NJUJORK – Popularni americki pevač Toni Benet, posle karijere duge 70 godia, povlači se s podijuma i neće više nastupati, objavio je njegov sin i dugogodišnji menadžer Deni Benet.

Samo nedelju dana nakon što se pevačka legenda pridružila svojoj višegodišnjoj saradnici Ledi Gagi na dva rasprodata koncerta na Menhetnu, u Radio Siti Mjusik Holu, objavljeno je da se 95-godišnji izvođač neće više vratiti pod svetla pozornice, a najavljeni drugi koncerti su otkazani, prenose američki mediji.

Najavljivani njujorški šou pod nazivom “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”, predstavljen je kao niz poslednjih koncerata popularnog pevača u „Velikoj jabuci“.

Nastupi su bili predviđeni i na drugim pozornicama na Istočnoj obali, ali su otkazani.

(Tanjug)

