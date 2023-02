Sea Dance festival od 18. do 20. avgusta: Nastupaju Van Gogh, Artbat, Senidah. . .

BEOGRAD – Beogradska rok grupa Van Gogh, ukrajinski elektro dvojac Artbat, regionalna trep senzacija Senidah, Crni petak & Laku, kao i zvezda dens scene Indira Paganoto, prva su imena za deveto izdanje muzičkog festivala „Sea Dance“, koji će se održati od 18. do 20. avgusta u Budvi, na plaži Buljarica.

Turistička organizacija opštine Budva i direkcija Exita danas su organizovali konferenciju za medije gde su premijerno objavili sve važne pojedinosti upravo o devetom Sea Dance festivalu i predstavili navedene grupe izvođača koji će ovog leta sa mnogim crnogorskim di – džejevima i izvođačima nastupiti na budvanskoj plaži Buljarica.

Na štandu Turističke organizacije opštine Budva, u Hali 1 Beogradskog sajma, u okviru 44. Međunarodnog sajma turizma, govornici su danas bili – Milo Božović, predsednik Opštine Budva, Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exitove festivalske grupacije i rok muzičar Zvonimir Đukić Đule, lider grupe „Van Gogh“.

„Sea Dance ima veoma značajnu poziciju u našoj festivalskoj familiji, jer je to prvi festival sa kojim je Exit iskoračio ne samo van granica Srbije, već i van Petrovaradinske tvrđave, i naravno da je bilo najprirodnije da se spustimo na Jadran, i to gde bi drugo nego na bratsku Crnu Goru. I to baš u grad, pobratim Novom Sadu – Budvi“, istakao je danas Dušan Kovačević, osnivač, direktor i selektor programa Exita i svih festivala u velikoj grupaciji ove produkcije i organizacije.

Nagrađivani Sea Dance festival svake godine okuplja obožavaoce iz preko 50 zemalja iz celog sveta i impresivan sastav od više od 100 traženih međunarodnih muzičkih zvezda.

Proglašen za najbolji evropski festival srednje veličine, Sea Dance se mnogo dokazao u poslednjih nekoliko uspešnih godina.

Prvi čovek Exita i Sea Dance-a je podsetio da su 2014. godine pokrenuli prvo izdanje festivala u Budvi, što je za njih bio veoma hrabar iskorak, jer su izveli nemoguću misiju.

„Tada je bio samo jedan dan pauze između Exita i Sea Dance festivala, prava luda vožnja i organizacija, ali on je zaživeo, devet godina je prošlo. Verujem da ti ljudi koji su bili u nekim dvadesetim, sada su u tridesetim godinama, možda sa porodicama dolaze u Budvu i tokom cele godine. To pokazuje veliki značaj koji omladinski turizam ima i svakako je jedan od najznačajnijih grana svetskog turizma, jer drži više od četvrtine ukupnog turističkog prometa“, naveo je Kovačević, i dodao da je opština Budva prepoznala taj ogroman potencijal.

Na taj način, prema njegovim rečima, uticaj ovog morskog festivala pretežno dens i elektronske muzike se širi tokom samog trajanja, ali uspevaju u tome i da se „posledice preliju i kroz celu sezonu“.

On je najavio da imaju u planu još neke razne projekte koji su još uvek u razvoju.

„Ove godine, na devetom izdanju uspeli smo zaista da animiramo sjajne zvezde koje privlače neke nove klince, i sa ponosom ću reći da smo zakazali dolazak dva najznačajnija izvođača elektronske scene. Prvi je Artbat, ukrajinski duo, koji je zaista u poslednjih nekoliko godina broj jedan ili u samom svetskom vrhu. Prošle godine su zatvorili Exitovu Dance Arenu, koja važi za najznačajniju elektronsku binu na svetu, što sasvim dovoljno govori o njihovom statusu“, podsetio je Kovačević, te naglasio da su elektronska muzika, hip hop i rokenrol danas tri najpopularnija muzička pravca.

Sa druge strane, kako je otkrio Kovačević, od hedlajnera stiže i Indira Paganoto, mlada di -džej zvezda iz Španije, koja je naslednica zvuka izvođačice Ameli Lens, ili Nine Krevic od izdanja 2022, i tog stila muzike.

„Indira je jedno ime koja je u velikom usponu, bukvalno u samom vrhu svetske tehno scene. Pored elektronike, biće tu i najjača regionalna trep postava na čelu sa Senidom, a da gitara ne bi ostala samo na mojoj majici, za to će se pobrinuti naš brat Đule iz grupe „Van Gogh“, zaključio je predsednik grupacije svih Exit festivala Dušan Kovačević.

Zvonimir Đukić Đule kao lider popularne beogradske rok atrakcije, podsetio je da će sa „Van Gogh“-om nastupati po treći put na festivalu Sea Dance.

„Naravno, treći ne znači i poslednji put. Čast nam je da budemo deo Exitove porodice. U godinama i decenijama za nama, Exit se pokazao kao besprekorno organizovan tim koji realizuje festivale širom regiona, sada su već međunarodno priznati i cenjeni. Van Gogh treći put u Budvi brani čast i boje gitare i nekih stihova i pesama uz koje su odrasle mnoge generacije i uz koje bi mi voleli da stasaju i neki novi omladinci“, nadahnuto je govorio Đukić, da bi se kratko osvrnuo na trenutnu situaciju u medijima.

Tako je roker naglasio da je činjenica kako se danas svašta plasira mladima, ne mogu nikako da se pomire sa tim i žele da, pored ostale prisutne muzike, stilski drugačije od njihove, gitare pokažu i potvrde smisao i značaj.

„Sea Dance festival ima svoju posebnu čar i senzualnost, pre svega dešava se na obali mora, okuplja veliki broj ljudi iz zemlje, regiona i inostranstva. Suština svakog festivala, ako stavimo muziku po strani, jeste druženje, spajanje, ljubav i neraskidiva nit posebnosti“, ocenio je Đule, da bi se onda u autentičnom poetskom maniru dalje izrazio, poput svojih tekstova.

„Neka kosmos čuje reči, neka univerzum prihvati ljubav sa ove planete, jer sigurno ćete se složiti da nam je dosta da gledamo planetu koja se ovako nekontrolisano i bez smisla okreće u smeru koji joj je gravitacija dala“, iskazao je Đule i napomenuo da se u ime benda veoma raduje da sa publikom iz Srbije, regiona i stranih zemalja, svi zajedno na festivalu pored mora isprate još jedno leto.

Takođe, rok muzičar se već unapred nada i raduje letu 2024. godine, za koje se nada da će do tada opstati gitara, bubanj i bas kao oblik i način stilskog izraza, te da mladi ljudi neće odustati od te rok discipline, koja po njemu nije nimalo laka.

„Verujem da će duša koja je odrasla na rokenrolu i u sledećem line-up sazivu naredne godine imati u vidu, ako ne nas veterane, onda neke mlađe klince, na kojima budućnost i svet ostaju“, rekao je Đule.

On je sumirao karijeru grupe Van Gogh i istakao činjenicu da su postigli dosta toga za 37 godina karijere, i ocenio da je nekad bilo nešto bolje, ponekad manje bolje, ali „uvek smo dali sve od sebe i bili svoji, bez kompromisa, drugačiji, menjali smo se kroz vreme“.

Đule je naglasio kako činjenica da žele da uživaju u komfornom zoni koju su „nanjušili“ pre 37 godina, budi u njima izazov i kreativnu draž da tragaju uvek za nečim novim.

„Zaista ne bi imalo smisla da se pojavljujemo na festivalima i koncertima u zemlji i regionu, a da ponavljamo jednu te istu pesmu. Drugačiji smo, menjamo se kroz vreme, a to vreme menja doživljaj muzike u nama, i svaki put novu energiju delimo sa publikom, starijom, mlađom i najmlađom“, izdvojio je rok umetnik.

Đukić je podelio sa javnošću da im se često dešavalo na turnejama i u ovoj godini kada grupa sprema novi studijski album, da u prvim redovima vide dedu, babu, sina, ćerku, unuka, kao i trudan stomak, što ih najviše obraduje.

„Sudeći po tome, verujem da ima nade. Dođite svi na more, bolje je da budemo u zagrljaju ljudi koji vole radost, ljubav i život. Proverimo još jedno leto tamo gde nam je i mesto. Voli vas Van Gogh, a do tada svi po nove kupaće kostime, kreme za sunčanje i raspoloženje“, poručio je Đukić.

Na kraju je beogradski muzičar otkrio da je Van Gogh upravo snimio najnoviju pesmu, koja se još uvek nije pojavila u javnosti, te da vredno rade u studiju na još novih numera u triju koji čine još bubnjar Srboljub Radivojević Srba i bas gitarista Dragan Ivanović Gaga.

„Neće to biti album, već jedna parcijalna iznenađenja. Moramo probuditi sva vaša čula i ne dozvoliti da se u moru besmisla, bilo koji biser utopi“, zaključio je Zvonimir Đukić Đule.

Podsetimo, Sea Dance festival ugostio je mnoge muzičke svetske zvezde kao što su The Prodigiy, David Guetta, Skrillex, Fatboy Slim, Sven Vath, Nina Kraviz, Alice Merton, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Roisin Murphy, Hurts, Rićie Hawtin, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul i mnogi drugi koji su okupili blizu 445.000 ljubitelja muzike iz celog sveta, za ovih devet godina.

(Tanjug)

