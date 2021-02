Slobodan Trkulja najavio koncert 13. marta u Beogradu

BEOGRAD – Priznati umetnik, muzičar Slobodan Trkulja, danas je imao susret sa medijima povodom koncerta 13. marta u Kombank dvorani, kada će sa svojom grupom “Balkanopolis” ponovo pružiti spektakl na sceni, uz muziku inspirisanu srpskom tradicijom u modernom izdanju.

Osim koncerta, ovaj nadareni multinstrumentalista aktuelan je i kao prvi čovek Kineskog festivala, njegov osnivač i inicijator, koji je u toku na teritoriji Beograda i Novog Sada.

„Specifična je situacija za nas umetnike da ne možemo da sviramo u ovo doba pandemije, tako da se radujem prvom koncertu posle godinu dana”, istakao je Trkulja.

“Moj bend i ja smo veoma željni scene, puni smo energije, imamo potrebu da nastupamo i siguran sam da će koncert biti energičan.

Veća nam je želja za svirkom, i veća mi je frizura”, našalio se poznati muzičar, koji neguje tradiciju izvornih pesama.

On je ukazao na obavezno poštovanje svih epidemioloških mera, dozvoljen je ulazak samo za 500 ljudi u Sali 1 Kombank Dvorane koja prima skoro 1500 gledalaca.

“Ipak, sve te mere, kao i razmak između sedenja, neće nas sprečiti da svi zajedno uživamo!“ izjavio je nadahnuto umetnik.

Napomenuo je koliko ga raduje što će Kineski festival svetla, zbog velikog interesovanja, u Beogradu i u Novom Sadu biti produžen do 1. marta.

“Iskoristite lepo vreme i prošetajte do Sava promenade Galerija Belgrade ili u Novom Sadu do Limanskog parka i uživajte u magičnim lampionima“, zaključio je raspoloženi Trkulja.

Ovaj priznati umetnik i inovator zvučnih tradicija oplemenjuje muzičku scenu modernom tradicijom Balkana, pođednako je hvaljen od publike i svetske kritike, koja ga definiše u red nacionalnog blaga Balkana, a njegov zvuk, kao novi muzički talas.

Na svojim scenskim nastupima tokom sviranja više instrumenata gotovo u isto vreme, uvek je auditorijumu pružao istinski spektakl na rasprodatim, tradicionalnim koncertima Sava centra.

Sada zbog situacije sa pandemijom, Sava centar nije još uvek otvoren za kulturne događaje, tako da će muzičar nastupiti u prestižnoj Kombank Dvorani.

Trkulja je kao solista sarađivao sa svetskim umetnicima poput Marize, Dalarasa, Olete Adams, Josipe Lisac, holandskim Metropol orkestrom, vrhunskim džez i filharmonijskim orkestrima.

Pamte se njegovi nastupi u Kini, gde uživa veliku popularnost, posebno pred 30.000 posetilaca u okviru EXPO izložbe u Šangaju, kao i na BBC-u i Eurovizije gde je njegove nastupe pratilo više od 100 miliona gledalaca, sve do nedavnog nastupa „Balkanopolisa“ u novogodišnjem programu u Kini, gde ih je gledalo nezamislivih milijardu ljudi.

Trkulja je i jedan od ambasadora za kulturnu saradnju Srbije i Kine i kreativni ambasador Srbije.

