Snimaće se biografski film o Majkl Džeksonu

LOS ANĐELES – Reditelj Antoan Fjukua snimaće biografski film „Majkl“ o svetski čuvenom pop pevaču Majklu Džeksonu (1958-2009), piše filmski časoipis Holivud reporter.

„Po meni nema umetnika sa snagom, harizmom i čistim muzičkim genijem kao Džekson. Gledanje njegovog rada uticalo je da pravim video spotove. Njegova muzika i te slike su deo mog životnog pogleda, a prilika da kažem njegovu priču na platnu, uz njegovu muziku, je neodoljiva“, izjavio je Fjukua.

Reditelj „Dana obuke“ (2001) i „Pravednika“ (2016) je podsetio da su njegovi prvi radovi bili video spotovi, kao i da i dalje oseća da je spajanja filma i muzike duboki deo onoga što jeste.

„Majkla“ će proizvesti kuća Lajonsgejt, po scenariju Džona Logana poznatog po „Gladijatoru“ i „Avijatoru“, a producenti su Grejem King, koji je radio film o pevaču Frediju Merkjuriju „Boemska rapsodija“, kao i Džon Branka i Džon Mekejn, koizvršioci Dženksonove zaostavštine.

Nije precizirano ko bi mogao igrati Džeksona, poznatog između ostalog i po izbeljivanju svoje kože..

Ponikavši u muzikalnoj afroameričkoj porodici Džekson je kao dečak stekao slavu u kućnom sastavu Džeksons fajv, a potom se otisnuo na jednu od najuspešnijih samostalnih pevačkih karijera u svetu.

Snimio je najprodavaniji album svih vremena „Thriller“ (1982), koji je do danas otišao u preko 70 miliona primeraka, zahvaljujući čak sedam singlova među kojima su „Billy Jean“ i „Beat It“.

Džekson je i kasnije nizao svetske uspehe sa hitovima „Bad“, „I Just Can’t Stop Loving You“, „Black or White“ ili „Remember the Time“, ali mu je karijera donekle posustala nakon više optužbi za seksualno uznemiravanje dece. iako ga je sud oslobodio krivice.

Iznenada je preminuo usled srčanog udara tokom priprema za povratničku turneju 2009. godine.

„Prema Lajonsgejtu film će se baviti svim delovima Džeksonovog života, ali je nejasno koliko mnogim kontroverzama pokojne muzičke ikone, pošto se snima u saradnji sa njegovom zaostavštinom, koja ga je branila od optužbi sa seksualno zlostavljanje dece“, piše Holivud reporter.

Časopis je podsetio da su se u žižu javnosti optužbe protiv Džeksona vratile zahvaljujući dokumentarcu „Leaving Neverland“ (2019).

(Tanjug)

