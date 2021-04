Srbija ima šansu da među prvima vrati normalnom životu

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević razgovarao je danas sa čelnicima Exit festivala i Udruženja Novi Sad omladinska prestonica Evrope Dušanom Kovačevićem i Vukašinom Grozdanovićem, gde je apostrofirano da bi Srbija, budući da je šampion vakcinacije, mogla biti među prvim zemljama koje se vraćaju normalnom životu.

Vučević je naglasio da je dostizanje određenog stepena vakcinacije stanovništva ključni način borbe protiv virusa covid 19 i za povratak „starom“ životu.

„Ovo je bitno zbog ekonomije, svih naših ugostitelja, hotelijera, organizatora manifestacija i drugih predstavnika uslužnih delatnosti koji su teško pogođeni pandemijom. U momentu kada bogatije zemlje na svetu imaju problem da dođu do vakcina Srbija ima šansu da iz ove krize izađe jača i kao jedan od lidera u Evropi, kako u domenu javnog zdravlja, tako i po ekonomskom rastu i razvoju“, kazao je Vučević.

On je dodao da ga je Dušan Kovačević podsetio kako je plan otvaranja Velike Britanije, koji podrazumeva vraćanje događaja sa do 10.000 ljudi tokom maja i ukidanje svih restrikcija tokom juna, doveo do novog talasa optimiza na ostrvu i tako motivisao sve segmente društva da se još većom snagom uključe za što što skoriju pobedu nad virusom.

Kako Vučević kaže, Grozdanović je napomenuo da su mladi u prethodnom periodu pominjani u kontekstu krivice i neodgovornosti, pa je neophodno promeniti pristup i prepoznati ih kao deo rešenja

„Složili smo se da je potrebna veća kordinacija i saradnja nevladinog i vladinog sektora kako bi aktivirali sve segmente društva, posebno mlade da se odazovu pozivima na imunizaciju“, poručio je Vučević.

