Srđan Gojković Gile za Tanjug: „Lišće prekriva Lisabon“ je naše remek-delo

BEOGRAD – Beogradska rok grupa „Električni orgazam“ održaće ekskluzivan koncert u subotu, 17. decembra u Domu omladine, povodom jubileja – 40 godina od izlaska albuma „Lišće prekriva Lisabon“, (1982), a frontmen grupe Srđan Gojković Gile specijalno za Tanjug kaže da je u momentu nastanka tog albuma imao osećaj da stvaraju remek delo.

Drugi studijski album tada pank rok sastava bio je u svakom pogledu neobičan, autentičan, retko originalan, konceptualan na nekoliko nivoa, sa 17 pesama na A i B strani: „Pođimo“, „Alabama“, „Žuto“, „Sam“, „Glave“, „Devojke“, „Afrika“, „Podstanar“, „Leptir“, „Bomba“, „Nezgodno“, „Razgovori“, „Ona“, „Znam“, „Četvoro“, „Odelo“ i „Dokolica“.

Bio je to jedinstveni projekat i na neki način eksperiment, nešto sasvim novo za sve u bendu.

„Za mene je to jedan od četiti najbolja albuma koja smo uradili. Svakako da je bio eksperiment i mi smo sledili isključivo ličnu inspiraciju i kreativnost. Nismo se baš obazirali na komercijalnu stranu svega toga, ali tako je manje više uvek u ovom bendu. Umetnička kreacija je uvek iznad i ispred svega ostalog“, priča Srđan Gojković za Tanjug, lider “Električnog orgazma”, koji je osnovan 13. januara 1980. godine u beogradskoj kafani „Mornar“, nakon koncerta makedonske etno džez rok grupe „Leb i sol“.

Grupu su tada osnovali – Srđan Gojković Gile (pre toga bubnjar grupe „Hipnotisano pile“), Ljubomir Jovanović Jovec (gitarista takođe benda “Hipnotisano pile“) i orguljaš Ljubomir Đukić – Ljuba.

Ipak, „Lišće prekriva Lisabon“ bio je pravi dragulj u njihovoj diskografiji.

„Bili smo svesni da stvaramo nešto posebno i izuzetno. Kada smo završili album znali smo da je to naše malo remek-delo. Na žalost, u ono vreme samo manji deo kritike i publike je to video na taj način. Potrebne su bile decenije da se sagleda sva veličina tog albuma, da bi on tek 40 godina kasnije bio tri nedelje najprodavaniji album u Hrvatskoj. To je konačna potvrda onoga šta smo mi mislili pre 40 godina“, rekao je Gile.

U Novom talasu, izdvajali su se i albumi koji su snimili bendovi sa kojima je „Električni orgazam“ delio legendarni album „Paket aranžman“.

To su „Odbrana i posleđi dani“ od „Idola“ i „Bistriji ili tuplji čovek biva kad…“ od „Šarlo akrobate“.

„Električni orgazam“ je u više od 40 godina karijere ponudio publici 12 studijskih, 7 živih i 3 kompilacijska albuma.

Album veoma poetičnog naslova „Lišće prekriva Lisabon“ je snimljen u slovenačkom studiju „Tivoli“ u Ljubljani uz pomoć producenta Tonija Jurija, i to u novoj postavi.

„Mi smo se bavili umetničkom muzikom, ne komercijalnim aspektom, i nije nam bilo važno koliko ćemo ploča prodati. Govorili su nam sa više strana da je taj album jedinstven, da nema nikakve uzore u drugim muzičkim okvirima“, priseća se frontmen benda.

Tada su u bendu svirali Jovan Jovanović Grof na basu, povratnik iz vojske Goran Čavajda Čavke na bubnjevima, dok su ostali – Ljubomir Jovanović Jovec na gitari, Srđan Gojković Gile – gitara i vokal, i Ljubomir Đukić Ljuba na klavijaturama i vokalu.

Album karakterišu relativno kratke pesme, gde neke traju i svega minut pa sve do stanrdadnih hitova u trajanju od tri ili četiri minuta.

„Sve se razvijalo spontano, korak po korak. Redosled pesama se uvek pravi na kraju, kad je album snimljen. Tako je bilo i te 1982. godine. Pesme za album sam svakako napravio ranije, a ne u studiju. mesecima smo ih svirali i analizirali. Tako da smo u studio usli potpuno spremni i samo smo ih snimili”, otkrio je Gojković proces nastajanja albuma.

Naslov „Lišće prekriva Lisabon“ preuzet je od istoimenog foto ljubavnog romana koji je čitala majka od čuvenog, nažalost pokojnog bubnjara iz benda Gorana Čavajde Čavketa.

„Mi smo tada bili klinci koji su živeli sa roditeljima. Zapravo nisam više siguran da li sam to video kod Čavketove majke ili na kiosku, gde su prodavali takve romane. Što se naslova albuma tiče, ja sam taj koji je dao ime svakom albumu benda. To je valjda i prirodno jer sam autor najviše pesama koje bend izvodi“ kaže Gojković.

Muzički stručnjaci, pre svega rok žanra, smatraju da je album bio skriveno remek delo jugoslovenskog rokenrola.

Najveći umetnički izraz benda gde su tekstovi duboka filozofija, na visokom nivou umetnosti.

U novom pakovanju, reizdanju, album je nakon četiri decenije bio najprodavaniji u Hrvatskoj (izdanje “Croatia Records”).

Giletu veoma prijaju takve pohvale jer album u vreme originalnog izdavanja nije tako dobro prošao kod publike i kritike.

„Rano sam postao svestan da to što mi radimo u stvari ide ispred vremena u kom je nastalo i da će biti potrebne godine da to većina shvati i razume. Tako je nekako ostalo do dana današnjeg i odnosi se skoro na sve albume koje sam uradio. Jednostavno, nikad nisam sledio trendove, već sam se trudio da radim iz srca, spontano i da isključivo sledim sopstveni ukus i inspiraciju“, iskren je Gile.

Gojković na kompletan opus „Električnog orgazma“ gleda kao na jednu veliku celinu i smatra da tu ima dosta značajnih i dobrih albuma.

„To je kao kad recimo neko pozorište posle dugog niza godina ponovo vrati neku veoma bitnu predstavu na repertoar. Dolazi stalno nova generacija publike na naše koncerte i treba ih upoznati sa različitim fazama našeg delovanja. Zato i radimo reizdanja starih albuma koji godinama nisu bili u prodaji, a i vraćamo pesme na repertoar koje dugo nisu svirane. Naravno neke druge pesme ispadnu sa repertoara, ali možda kasnije opet budu vraćene. Tako je zanimljivije nama, a i publici, da ne moraju stalno isti repertoar da slušaju na koncertima“, podvukao je beogradski roker.

Za Dom omladine 17. decembra spremju puna dva sata rokenrola, a nekad je teško odreći se nekih hitova.

Gojković napominje da sam set listu pesama za koncert, ali i da prihvata kreativne predloge ostalih članova benda.

„Veliki hitovi uglavnom ostaju na listi, mada ne uvek. Bilo je perioda kad nismo svirali „Igra rokenrol cela Jugoslavija“, „Debela devojka“, „Bejbe ti nisi tu“. Jednostavno nama prija da se na neko vreme odmorimo od nekih pesama, a onda kad ih vratimo, puno bolje ih sviramo, jer smo ih se opet uželeli“, smatra Gojković.

Naglašava da je hiper produkcija koncerata u Beogradu i Srbiji očekivan odraz drame koju smo prošli sa pandemijom.

„Bendovi i publika su se uželeli koncerata. To ti je što bi rekli, zakon ponude i potražnje, ako ima publike, uvek će se naći i neko ko će izvesti neki program za nju“, kaže Gojković i najavio nova reizdanja albuma „Električnog orgazma“

„Početkom sledeće godine „Croatia Records“ će reizdati koncert u Varšavi iz 1981. godine. Oni su takođe snimali (audio i video) koncert u Tvornici (Zagreb), tako da je u planu i živi album“ kaže Gojković.

Sa bendom „Magic Bush“ Gojković radi u fazama na prvom autorskom studijskom albumu, posle Live izdanja (2019), skoro su pri kraju sa usnimavanjima, nada se da će projekat izaći krajem sledeće godine.

Sa druge strane, „Električni orgazam“ ne planira novi studijski album u sledećoj godini, tako da „Gde smo sad?“ ostaje poslednji koji je bend snimio 2018. godine.

