Srpski horor film „Vampir“ od sutra u bioskopima

BEOGRAD – Svečana premijera srpskog horor filma “Vampir” u nemačko-britanskoj koprodukciji, prema scenariju i režiji glavnog glumca Branka Tomovića, biće održana sutra u Kombank dvorani.

Specijalna projekcija ovog ostvarenja prikazana je danas za medije, a misteriozna priča prema originalnom scenariju autora, prati sudbinu protagoniste Arnauta koji dolazi u relativno pusto selo u Srbiji da se pritaji neko vreme.

Dosta kasnije u filmu se saznaje da je zapravo prisustvovao zločinu u Londonu i kao svedok je idealna meta počinioca, te je bekstvo iz zemlje bilo jedino rešenje.

Na poziv neobične žene Vesne koja krije neku tajnu, dolazi u to udaljeno selo u Srbiji da se brine o groblju gde mu je obezbeđen smeštaj.

Ali, ova horor priča dalje se odvija u pravcu sna i jave, gde gotovo da ne postoji granica između stvarnosti i fantazije.

Junak počinje da ima košmare na koje utiče zastrašujuća baba Draga koja ga vodi na mračnu stranu iz koje ne može lako da se izvuče.

Kompletan autor filma Branko Tomović – glavni glumac, scenarista, ko-producent i reditelj, označio je svoj režiserski prvenac kao – prvi srpski art horor film.

„Kada sam pisao scenario, zapravo nisam glavnu ulogu namenio sebi. Ipak, kako su odmicale pripreme za snimanje, shvatio sam da bih ja bio najbolji izbor, jer je odlučeno da se snima u Srbiji“, otkrio je Tomović, glumac sa zapaženom inostranom karijerom.

„Takođe, kako u filmu ima dosta scena gde se poliva krv po meni, ili sam živ sahranjen, i trpim razne muke kroz koje moj lik prolazi, zaista je najbolje bilo da ja to odglumim. Tako mi je i odgovaralo da imam kreativnu kontrolu nad projektom kao pisac, reditelj, producent. I nije mi teško bilo da sve to postignem, naprotiv, uživao sam“, istakao je glumac i režiser.

U sablasnoj ulozi baba Drage pojavljuje se čuvena glumica i odavno književnica Eva Ras, kojoj je ovo prva uloga u horor filmu.

„Moram otkriti da, ne samo da u karijeri do sada nikada nisam igrala u ovakvom žanru, nego sam danas prvi put u životu gledala horor film“, rekla je poznata glumica nakon specijalne projekcije „Vampira“.

„Iskreno, takve filmove jednostavno ne smem da gledam. Ono što je izazovno u ovom žanru jeste da se u njemu glumi potpuno drugačije. Nikad ne može biti isto igrati u nekom, tako reći „normalnom“ filmu i hororu“, primetila je Eva Ras.

Ona je pohvalila Branka Tomovića da je sjajan kao glumački partner, a istovremeno se odlično snašao i kao reditelj debitant.

Ocenila je „Vampira“ kao visoko sofisticiran umetnički film, koji apsolutno zadovoljava sve kriterijume, dok je u svom opusu uglavnom igrala više „pravi život i naturalizam“ tokom 60 godina karijere,

Time je pre svega mislila na dela „Crnog talasa“ poput „Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT“ Dušana Makavejeva, a kasnije „Otac na službenom putu“ Emira Kusturice ili serije „Babino unuče“, „Sivi dom“, „Srećni ljudi“.

Mlađe kolege Gorica Regodić i Joakim Tasić imaju značajne uloge u filmu, a da li su negativci ili pozitivci, ostaje publici da otkrije na premijeri sutra uveče.

Producent filma Žan Luj Aleksandar izjavio je da veoma voli srpsku kinematografiju, te da je odmah pristao da sarađuje sa Brankom na ovom filmu, za koji smatra da je ispao veoma originalan, i zadovoljan je rezultatom.

Miloš Z. Vučković, koproducent ostvarenja, otkrio je da je film snimljen za samo tri nedelje u jednom manjem selu u opštini Trstenik, a da je svetsku premijeru imao nedavno na festivalu u Barseloni.

Uskoro „Vampir“ kao koprodukcija Srbije, Nemačke i Velike Britanije, putuje na festivale po Italiji – u Trst i Ravenu, a u pregovorima su za mnoge druge festivale i svetska tržišta.

Branko Tomović je srpski glumac koji je rođen u Nemačkoj, a diplomirao je glumu na prestižnom „Li Strazberg Institutu za pozorište i film“ u Njujorku.

Prisutan je na malom i velikom ekranu u svetskim okvirima od 1998. godine, kada je krenuo da gradi karijeru u nemačkim, britanskim i američkim ostvarenjima.

Film „Vampir“ u distribuciji kuće „MegaCom film“ biće na repertoaru bioskopa širom Srbije od sutra.

