Srpski jezik u spotu češko-italijanskog benda

BEOGRAD – Češko-italijanska grupa Muvbrejkers saopštila je da je objavila spot za pesmu „Lifestyle“ sa stihovima na italijanskom, češkom, engleskom i srpskom jeziku.

Pevač Antonio Kamarata je rekao da svaki stih pesme „Lifesyle“ predstavlja trenutak njegovog života i da je želeći da zvuče što bliže stvarnosti koristio različite jezike za različite stihove.

„Deo na srpskom podseća na trenutke kada sam upoznao nove prijatelje iz Srbije i kada sam ih upoznao sa svojim prijateljem sa Sicilije koji je došao u Pariz da me poseti. Znam da je to loš prevod na srpski, ali

to je bio moj način da govorim srpski u to vreme“, naveo je Kamarata.

Praški Muvbrejkers sviraju spoj disko-fanka, popa, italijanske narodne muzike, hausa i daba, a svoj dolazak u Srbiju najavljuju za iduću godinu. Nenad Crnič je pre nekoliko meseci režirao spot za pesma „Lifestyle“, koja se nalazi na njihovom aktuelnom albumu „Cocktail“ (2021).

(Tanjug)

